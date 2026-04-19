Η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε με 4-2 τη Στουτγκάρδη και είναι Πρωταθλήτρια Γερμανίας για 35η φορά στην ιστορία της και 12η τα τελευταία 13 χρόνια, τέσσερα ματς πριν το τέλος.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Η φοβερή και τρομερή Μπάγερν Μονάχου του Κομπανί επιβλήθηκε 4-2 της Στουτγκάρδης για την 30ή αγωνιστική της Bundesliga και είναι από σήμερα και... μαθηματικά Πρωταθλήτρια για 35η φορά στη μακροχρόνια ιστορία της, τέσσερις αγωνιστικές πριν τη λήξη του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν στην τέταρτη θέση, που της δίνει το εισιτήριο για το ερχόμενο Champions League.

Η Στουτγκάρδη έκανε το... λάθος να προηγηθεί στο 21ο λεπτό με τον Φιούριχ, ύστερα από ασίστ του Ελ Καννούς και μετά ακολούθησε βαυαρικός μονόλογος. Από το 31' έως το 37' η φετινή... μηχανή των γκολ πέτυχε τρία γκολ. Ο Γκερέιρο ισοφάρισε μετά από ασίστ του Μουσιάλα (31'), ο Τζάκσον έδωσε το προβάδισμα (33') μετά από τελική πάσα του Ντίας και ο Ντέιβις έκανε το 3-1 (37') πριν βγει το ημίχρονο, έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Κολομβιανού άσου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πολυνίκης του γερμανικού πρωταθλήματος κατέβασε ρυθμό, με τον Χάρι Κέιν να βάζει το... θαυμαστικό κάνοντας το 4-1 και πετυχαίνοντας παράλληλα το 32ο προσωπικό του γκολ τη φετινή σεζόν στη Bundesliga και το 51ο σε 43 συμμετοχές συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Για τους φιλοξενούμενους κατάφερε να μειώσει σε 4-2 ο Αντρές στο 89ο λεπτό.

Η ομάδα του Βέλγου προπονητή διανύει μια απίστευτη σεζόν στην οποία παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Να σημειωθεί πως η Μπάγερν έχει πετύχει 109 γκολ σε 30 αγώνες στο εγχώριο πρωτάθλημα και απομένουν ακόμα τέσσερα ματς, ενώ έχει -μόλις- 29 γκολ παθητικό.

Υπενθυμίζουμε πως ήταν η 12η «Σαλατιέρα» τα τελευταία 13 χρόνια για τους Βαυαρούς, οι οποίοι πλέον επικεντρώνονται στους ημιτελικούς του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στοχεύοντας να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.