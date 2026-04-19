Ο Σερτζ Γκνάμπρι υπέστη θλάση στους προσαγωγούς και τέθηκε νοκ-άουτ στη Μπάγερν για τις επόμενες εβδομάδες στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν.

Πλήγμα για τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία χάνει τον Σερτζ Γκνάμπρι για τις επόμενες εβδομάδες! Σε μια περίοδο όπου οι Βαυαροί ετοιμάζονται για τις διπλές μάχες με την Παρί Σεν Ζερμέν, στα ημιτελικά του Champions League, ο Γερμανός υπέστη θλάση στους προσαγωγούς και αναμένεται να λείψει για μερικές εβδομάδες.

Εξαιτίας αυτού του τραυματισμού είναι πλέον πιθανό ο Γκνάμπρι να μην προλάβει να είναι έτοιμος μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο να χάσει ακόμα και το Μουντιάλ!

Το πιθανότερο είναι πως θα δώσει μάχη με τον χρόνο ώστε να είναι διαθέσιμος για έναν πιθανό τελικό της Μπάγερν στη Βουδαπέστη στο Champions League, εφόσον φυσικά καταφέρει να αφήσει εκτός τους Παριζιάνους.