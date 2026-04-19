Η τελική ευθεία της Championship προβλέπεται συγκλονιστική, με επτά ομάδες να διεκδικούν είτε την απευθείας άνοδο, είτε την είσοδο στα playoffs.

Η Κόβεντρι εξασφάλισε την μεγάλη επιστροφή στην Premier League μετά από 25 χρόνια, ωστόσο για τα άλλα δύο εισιτήρια για τα σαλόνια, υπάρχει μέλλον. Μετά και το 2-2 ανάμεσα σε Ίπσουιτς και Μίντλεσμπρο, το πράγματα παραμένει μπερδεμένο, με επτά ομάδες να βρίσκονται σε ακτίνα δέκα βαθμών!

Αυτή τη στιγμή, φαβορί για τη δεύτερη θέση και την απευθείας άνοδο, είναι οι Μπλε, καθώς ισοβαθμούν μεν με τη Μίλγουολ αλλά και καλύτερη διαφορά τερμάτων έχουν, και τέσσερα ματς ακόμα έναντι τριών των υπόλοιπων διεκδικητών.

Έναν βαθμό πίσω τους βρίσκεται η τρομερή Σαουθάμπτον, που μετρά επτά συνεχόμενες νίκες και έχει μπει γερά στο κόλπο, με τη Μίντλεσμπρο να είναι πέμπτη και στο -3 από την πρώτη δυάδα, πληρώνοντας το κάκιστο σερί που τρέχει τελευταία.

Έκτη και στο -4 είναι η επίσης ντεφορμέ Χαλ, που κρατά στα χέρια της την είσοδο στα playoffs αλλά βλέπει δύο βαθμούς πίσω της την ενθουσιώδη Ρέξαμ και στο -3 την Ντέρμπι Κάουντι. Σημειώνεται πως μέχρι το φινάλε θα διεξαχθούν και οι αγώνες Σαουθάμπτον-Ίπσουιτς και Ρέξαμ-Μίντλεσμπρο, που δύνανται να κρίνουν πολλά.