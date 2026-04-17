Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League και θα παίξει στα σαλόνια για πρώτη φορά μετά το 2001.

Η αναμονή 2,5 δεκαετιών έφτασε στο τέλος της και η Κόβεντρι θα βρεθεί ξανά στα σαλόνια! Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) με γκολ του Τόμας στο 84' στο εκτός έδρας ματς με την Μπλάκμπερν και έτσι εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στην Premier League τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν στην Championship.

Άλλοτε μόνιμο μέλος της μεγάλης κατηγορίας, στην οποία μετείχε ανελλιπώς από το 1967 έως το 2001, η Κόβεντρι έφτασε να παίζει μέχρι και στη League Two τη σεζόν 2017/18 αλλά σταδιακά κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της και σφράγισε τη μεγάλη επιστροφή υπό της οδηγίες του θρύλου της Τσέλσι.

Οι Γαλάζιοι είχαν αγγίξει τη μεγάλη επιστροφή το 2023 αλλά είχαν λυγίσει στα πέναλτι στον τελικό των playoffs από τη Λούτον, με τα... φαντάσματα του παρελθόντος να περνούν πλέον στη λήθη και την Κόβεντρι να επιστρέφει εκεί όπου ανήκει.

Για τη δεύτερη θέση, που επίσης δίνει απευθείας εισιτήριο για την Premier League, αναμένεται μάχη μέχρι τέλους ανάμεσα σε Ίπσουιτς (75β.), Μίλγουολ (73β.), Σαουθάμπτον (72β.) και Μίντλεσμπρο (72β.), με την πρώτη να έχει προβάδισμα αλλά και ματς λιγότερο.