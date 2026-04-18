Η Λιντς επικράτησε 3-0 της Γουλβς και είναι αγκαλιά με την παραμονή στην Premier League, την ώρα που η Μπόρνμουθ νικούσε 2-1 τη Νιούκαστλ εκτός έδρας.

Μια ανάσα από την εξασφάλιση της παραμονής στην Premier League βρίσκεται η Λιντς, που επικράτησε 3-0 της Γουλβς εντός έδρας και ξέφυγε στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού με ματς παραπάνω, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε. Από την άλλη, οι Λύκοι ενδέχεται να υποβιβαστούν και μαθηματικά στην Championship μέσα στο Σαββατοκύριακο...

Το ματς κρίθηκε μέσα σε ένα δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τζάστιν να ανοίγει το σκορ με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι στο 18’ και τον Οκαφόρ να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 20’ με κοντινή προσπάθεια μετά από μπαλιά του Αάρονσον. Το τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Κάλβερτ-Λιούιν.

Φουλ για Ευρώπη η Μπόρνμουθ

Αήττητη για 13ο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος έμεινε η Μπόρνμουθ, που πήρε τεράστιο διπλό, 2-1, ενάντια στη Νιούκαστλ και πάει φουλ για την παρθενική της ευρωπαϊκή έξοδο. Ο Τάβερνιερ άνοιξε το σκορ για τα Κεράσια με κοντινή προσπάθεια στο 32’, με τον Οσούλα να ισοφαρίζει για τις Καρακάξες με ωραίο τελείωμα σε τετ α τετ στο 68’ αλλά τον Τρουφέρ να δίνει τη νίκη στην ομάδα του Άντονι Ιραόλα στο 85’.

Από ισοπαλία σε ισοπαλία η Μπρέντφορντ

Την πέμπτη συνεχόμενη ισοπαλία της κατέγραψε η Μπρέντφορντ, που κόλλησε στο 0-0 με τη Φούλαμ εντός έδρας και έχασε την ευκαιρία να πατήσει εξάδα στη βαθμολογία της Premier League. Ο Λένο κατέβασε ρολά και κράτησε στο 0-0 τις Μέλισσες, με την ομάδα του Μάρκο Σίλβα από τη μεριά της να παραμένει δωδέκατη.