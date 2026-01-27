Το αγγλικό μέσο βάζει «φωτιά» στην Premier League, με δημοσίευμα που συνδέει τον Κόουλ Πάλμερ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Βόμβα» μεγατόνων έσκασε τις τελευταίες ώρες στον χώρο της Premier League και όχι μόνο, με μια είδηση που συνδέει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τσέλσι και αφορά... μεταγραφικό.

Οι δυο ομάδες τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ καλές σχέσεις όσον αφορά τη μετακίνηση ποδοσφαιριστών, κάτι που φαίνεται πως έδωσε έξτρα... ώθηση στη Sun να ρίξει την είδηση που αφορά τον Κόουλ Πάλμερ!

Πιο συγκεκριμένα, το Βρετανικό μέσο αναφέρει πως ο Άγγλος άσος θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην ομάδα της οποίας ήταν φίλαθλος όντας παιδί. Άλλωστε, υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες που τον παρουσιάζουν σε νεαρή ηλικία να φοράει τα χρώματα των «κόκκινων διαβόλων», ενισχύοντας το παραπάνω σενάριο.

Η Γιουνάιτεντ παρακολουθεί την περίπτωση του 23χρονου winger και αν ο Μπρούνο Φερνάντες πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το «Όλντ Τράφορντ», τότε ο δρόμος για τη μεταγραφή του Πάλμερ πρόκειται να ανοίξει διάπλατα! Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ προσθέτει πως ο άσος των Λονδρέζων δεν έχει προσαρμοστεί στην πόλη και θα ήθελε να γυρίσει στα... πάτρια εδάφη.