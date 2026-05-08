«Αποχωρεί από τη Φούλαμ ο Σίλβα, εν μέσω ενδιαφέροντος από την Τσέλσι»

Βρετανικά δημοσιεύματα, κάνουν λόγο για «συναινετικό» διαζύγιο ανάμεσα στον Μάρκο Σίλβα και τη Φούλαμ, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Τσέλσι.

Ο προπονητής της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, είναι γνωστό ότι βρίσκεται μεταξύ αρκετών υποψηφίων που εξετάζονται για τη θέση του προπονητή στην Τσέλσι, παρά το γεγονός ότι του προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο τον περασμένο Νοέμβριο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του «BBC Sports», ο 48χρόνος τεχνικός υποστηρίζει ότι συνεχίζει να χρειάζεται χρόνο για να ζυγίσει την απόφαση του, η οποία μάλλον «γέρνει» προς την έξοδο, τη στιγμή που οι «Μπλε» εξετάζουν μια λίστα με επιλογές, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει τον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, καθώς και τον προπονητή της Μπόρνμουθ, Αντόνι Ιραόλα.

Πηγές από το στενό περιβάλλον του Πορτογάλου, λένε ότι ο προπονητής έχει φιλοδοξίες να προπονήσει στο υψηλότερο επίπεδο, αν και στο παρελθόν έχει δείξει έμπρακτα την αφοσίωση του, απορρίπτοντας πολλαπλές προσεγγίσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Η γενικότερη κατάσταση έχει αφήσει τη Φούλαμ στο σκοτάδι, με τον λονδρέζικο σύλλογο να έχει σχέδια έκτακτης ανάγκης και να έχει εξετάσει μια σειρά από εναλλακτικές επιλογές, ωστόσο, το προτιμότερο θα ήταν να διατηρήσουν τον Σίλβα, που λέγεται πως έχει και θετική σχέση με την ιδιοκτησία του συλλόγου.

Fulham are in the dark over Marco Silva's future but remain keen to keep him, with a 3‑year offer understood to still be on the table, amid Chelsea interest. Those who know Silva personally say he has ambitions to manage at the highest level (via @NizaarKinsella) pic.twitter.com/NFIEAuOXRu — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) May 8, 2026

Ο ίδιος πάντως σε συνέντευξη του την προηγούμενη εβδομάδα στο «DAZN Portugal» ξεκαθάρισε ότι: «Ο σύλλογος ήταν σαφής μαζί μας σχετικά με την πρόθεσή του να μείνουμε εδώ για περισσότερα χρόνια», ενώ παράλληλα τόνισε πως η εστίασή του παραμένει στους τρεις τελευταίους αγώνες της Φούλαμ, καθώς επιδιώκει να προκριθεί στην Ευρώπη, και ότι η τελική απόφαση για το μέλλον του θα παρθεί μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Μάλιστα, ο Σίλβα δεν απέκλεισε την επιστροφή του στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, και τη θέση του προπονητή στη Μπενφίκα, καθώς ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει συνδεθεί με μία πιθανή επιστροφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.