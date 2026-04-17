Η Τσέλσι «έδεσε» τον Μόισες Καϊσέδο μέχρι το 2033, όπως έκαναν γνωστό οι Μπλε με ανακοίνωση.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η Τσέλσι τα είχε βρει σε όλα με τον Μόισες Καϊσέδο για την ανανέωσή του. Ο 24χρονος που θεωρείται και όχι άδικα ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας του Λονδίνου έβαλε την υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2033.

Οι Λονδρέζοι έδειξαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους σε ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας, που μάλιστα πέρυσι ήταν ο μόνος παίκτης που έπαιξε σε όλα τα ματς πρωταθλήματος!

Η ανανέωση συνοδεύεται με αύξηση αποδοχών, κάτι που πίεζε αρκετά ο ίδιος από την προηγούμενη σεζόν. Όταν οι Μπλε κατέκτησαν Conference και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου με την Τσέλσι, πιστεύω σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον σύλλογο και ξέρω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν ακόμα πολλά να πετύχουμε και είμαι πολύ “πεινασμένος” να βελτιώνομαι καθημερινά. Θέλω να κερδίσω περισσότερα τρόπαια με την Τσέλσι και να δίνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο και τους φιλάθλους» ανέφερε ο 24χρονος μετά την ανανέωσή του συμβολαίου του.

Φέτος με τη φανέλα της Τσέλσι μετρά 42 εμφανίσεις, έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα πέντε φορές ενώ έχει μοιράσει μια ασιστ