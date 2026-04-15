Ο Άρνε Σλοτ παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον της Λίβερπουλ, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να κάνει τη «remontada» χθες (14/04), ηττήθηκε με 0-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Άνφιλντ, χάρη στα δύο γκολ του Ντεμπελέ προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου και αποκλειστήκε από τη συνέχεια του Champions League.

Στη συνένετυξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «reds», Άρνε Σλοτ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας του, παρά τον αποκλεισμό, τονίζοντας πως πλεόν η προσοχή έχει στραφέι στις εγχώριες διοργανώσεις και στο να τερματίσουν μέσα στη πρώτη πεντάδα της Premier League, η οποία δίνει εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Φυσικά. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες, να στρέψουμε την προσοχή μας στις εγχώριες διοργανώσεις. Το καλό είναι ότι ο Άλεξ (Ίσακ) επέστρεψε, και μπορεί να συμμετέχει ενεργά».

«Πολλά έχουν ειπωθεί όπως ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Ο σύλλογος έχει πουλήσει 8-10 παίκτες για να βγάλει χρήματα και να υπογράψει πέντε περίπου πολύ ταλαντούχους παίκτες».

«Πρέπει να πουλήσουμε για να αγοράσουμε. Χάνουμε μερικούς παίκτες με ελεύθερη μεταγραφή. Είναι μια μεγάλη πρόκληση το καλοκαίρι, αλλά ο σύλλογος έχει δείξει ότι αυτό το μοντέλο λειτουργεί. Όπως έχω πει πολλές φορές, το μέλλον διαγράφεται πολύ λαμπρό για αυτήν την ομάδα, ειδικά αν μπορέσουμε να υπογράψουμε παίκτες μετά την αποχώρηση καλών παικτών αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε ο Ολλανδός.