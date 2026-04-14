«Καζάνι» που βράζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη διαιτησία στον αγώνα με τη Λιντς

Τόσο ο Μάικλ Κάρικ, όσο και ο Μπρούνο Φερνάντες, εξέφρασαν τα παραπόνα τους για τη διαιτησία στον πρόσφατο αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λιντς.

Μετά την Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουναίτεντ υπέστη ήττα-σοκ στην έδρα της αυτή την αγωνιστική στην Premier League, με τη Λιντς να επικρατεί με 2-1, χάρη στα τέρματα του Οκαφόρ και να παίρνει το πρώτο «διπλό» στο «Ολντ Τραφόρντ» μετά από 45 χρόνια και το μακρινό 1981.

Η χθεσινή (13/04) αναμέτρηση πάντως, «στιγματίστηκε» από τα παράπονα των γηπεδούχων για τη διαιτησία και πιο συγκεκριμένα για τη φάση στο 56΄ όπου ο αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» Λισάντρο Μαρτίνεζ αποβλήθηκε, επειδή τράβηξε την κοτσίδα του Κάλβερτ-Λιούιν, σε μια φάση που σήκωσε πολλή... κουβέντα στην Αγγλία.

Lisandro Martinez received a red card for violent conduct after pulling Dominic Calvert-Lewin's hair.



He will receive a three-match suspension. pic.twitter.com/dOzf7eRSn9 April 13, 2026

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, ήταν έξαλλος με την απόφαση του διαιτητή, Πολ Τίρνεϊ, στη φάση αυτή, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί πως ο σύλλογος ετοιμάζεται να ασκήσει εφέση και να ανατρέψει την κόκκινη κάρτα του Αργεντίνου, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών.

«Αυτή η απόφαση ήταν μία από τις χειρότερες που έχω δει ποτέ. Αυτός (ο Κάλβερτ-Λιούιν) μπορεί να πετάξει τα χέρια του στο πρόσωπο του Λίτσα (Μαρτίνες), και μετά εκείνος αποβάλλεται. Σοκαριστικό. Δεν ξέρω καν πώς φαίνεται. Δεν είναι τράβηγμα, δεν είναι κράτημα, δεν είναι επιθετική ενέργεια. Τον αγγίζει και αποβάλλεται».

«Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι τον στέλνουν να το δει, για ένα ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Σοκαριστικό. Είναι εκτός ισορροπίας και παλεύει. Πρέπει να προσέξουμε προς τα πού πηγαίνει το παιχνίδι. Είναι μια σοκαριστική απόφαση, απολύτως σοκαριστική».

🚨 Michael Carrick: “It’s shocking to send off Licha. Shocking”.



“One of the WORST decisions I have EVER seen”. pic.twitter.com/03Eb9qSa0O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

Και οι δηλώσεις του αρχηγού της ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες, κινήθηκαν πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος, με τον Πορτογάλο μέσο να σημειώνει πως οι κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλες τις ομάδες.

«Αν μιλήσω για τον διαιτητή, θα μπλέξω σε μεγάλο μπελά. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, επειδή οι κανόνες είναι διαφορετικοί για τον καθένα, εφαρμόζονται διαφορετικά για τον καθένα.Η διαφορά στις κίτρινες κάρτες, μπορείς επίσης να τη δεις. Είναι καλύτερα που δεν λέω τίποτα».

🚨 Bruno Fernandes: “I don’t talk about the referee… it I talk about the referee, I will get in a BIG TROUBLE”, told Sky. pic.twitter.com/slPs1wTnc2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

Από τη μεριά του πάντως ο επιθετικός της Λιντς τόνισε πως θεώρησε την απόφαση του Τίρνεϊ σωστή, καθώς ένιωσε πράγματι τον Μαρτίνεζ να του τραβάει τα μαλλιά και ως εκ τούτου θα έπρεπε να τιμωρηθεί.

«Δεν ξέρω, δεν φτιάχνω εγώ τους κανονισμούς. Ένιωσα να μου τραβάνε τα μαλλιά, το είπα στον διαιτητή, εκείνος παίρνει τις αποφάσεις. Ατυχία για τον αντίπαλο, είτε το έκανε επίτηδες είτε όχι. Δεν κρατάω κακία».