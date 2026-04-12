Δείτε τη βαθμολογία της Premier League και τους αγώνες που απομένουν για Άρσεναλ και Σίτι, που την επόμενη Κυριακή διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ματς μισό-πρωτάθλημα!

Η Μάντσεστερ Σίτι είπε... «ευχαριστώ πολύ» στην Άρσεναλ για την ήττα-δώρο από τη Μπόρνμουθ, πέρασε σαν... σίφουνας από την έδρα της Τσέλσι (3-0) και θα παίξει τα... ρέστα της την επόμενη Κυριακή με τους Κανονιέρηδες, σε ένα ντέρμπι-μισό πρωτάθλημα.

Οι Πολίτες μείωσαν τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τους Λονδρέζους, αλλά έχουν ένα ματς λιγότερο και το μεταξύ τους ντέρμπι, στις 19 Απριλίου στις 18:30, στο Etihad.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως σε περίπτωση που η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κάνει το 2/2, η διαφορά θα εκμηδενιστεί, με τη διαφορά των τερμάτων να μπαίνει στην εξίσωση (+38 η Άρσεναλ, +35 η Σίτι).

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 70 (+38) 32 αγ.

2. Μάντσεστερ Σίτι 64 (+35) 31 αγ.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)

Νιούκαστλ (εντός)

Φούλαμ (εντός)

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Μπέρνλι (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμα της Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ (εντός)

Μπέρνλι (εκτός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Έβερτον (εκτός)

Μπρέντφορντ (εντός)

Μπόρνμουθ (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)

Η Premier League βρίσκεται στις τελευταίες... στροφές της και το φινάλε αναμένεται συναρπαστικό!