Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Πού θα δείτε τον ημιτελικό του Champions League

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του πρώτου ημιτελικού της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Άρσεναλ για το Champions League.

Το Champions League επέστρεψε και μπαίνει στην τελική ευθεία, με τέσσερις ομάδες να απομένουν, αλλά μόνο μία να είναι εκείνη που θα σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά».

Λιγές ώρες μετά τη «χορταστική» αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία έληξε με το εντυπωσιακό 5-4, έρχεται το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να υποδέχεται στο «Μετροπολιτάνο» την πρωτοπόρο της League Phase, Άρσεναλ, με τις δύο ομάδες να παλεύουν με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τις φέρει όλο ένα και πιο κοντά στον τελικό της Βουδαπέστης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από τη συχνότητα του Mega, όσο και από τη Cosmote Sport 1.