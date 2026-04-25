Η Άρσεναλ δεν έπεισε, αλλά το 1-0 κόντρα στη Νιουκάστλ την έφερε ξανά στο +3 από τη Σίτι, αλλά με ματς περισσότερο. Θρίλερ οι επόμενες τέσσερις αγωνιστικές.

Ενα τρομερό τέρμα του Έζε έκρινε την αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Νιουκάστλ και έφερε τους Λονδρέζους ξανά στην κορυφή και στο +3 από τη Μάντσεστερ Σίτι (+1 η διαφορά γκολ για τους Λονδρέζους), αλλά με ματς περισσότερο από την ανταγωνίστρια. Οι Λονδρέζοι ίδρωσαν, πίεσαν για ένα δεύτερο γκολ, αλλά το άγχος και η πίεση ήταν εμπόδια που δεν ξεπεράστηκαν. Το θρίλερ κορυφαώνεται, με τους Gunners να έχουν εντός Φούλαμ, Μπέρνλι και εκτός τις Γουέστ Χαμ και Κρίσταλ Πάλας.

Μια γκολάρα του Έζε ήταν αρκετή για την Άρσεναλ ώστε να της χαρίσει το προβάδισμα, αλλά η εικόνα της άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Το εντυπωσιακό τέρμα που έκανε τη διαφορά ήρθε στο 29ολεπτό, μέσα από μια καλά δουλεμένη στατική φάση, με την επιλογή των κοντινών κόρνερ να αποδίδει άμεσα καρπούς. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, ο ρυθμός των Λονδρέζων έπεφτε αισθητά. Η κυκλοφορία της μπάλας έγινε προβλέψιμη, η ένταση μειώθηκε και η επιθετική τους ανάπτυξη έχασε τη φρεσκάδα που είχε στα πρώτα λεπτά.

Αντίθετα, η Νιουκάστλ άρχισε να ανεβάζει στροφές, βρίσκοντας χώρους και δημιουργώντας τις πιο επικίνδυνες στιγμές μετά το τέρμα που δέχθηκε. Μελανό σημείο για τους Gunners ο τραυματισμός του Χάβερτς, με τον Γερμανό να αποχωρεί από το ματς λίγες ημέρες πριν τον ημιτελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στην επανάληψη, η Νιουκάστλ μπήκε πιο δυνατά, πίεσε και προσπάθησε για ένα τέταρτο να βάλει δύσκολα στους Λονδρέζους. Ωστόσο, η ομάδα του Αρτέτα έκλεισε τους χώρους και δεν απειλήθηκε. Στο τελευταίο μισάωρο η Άρσεναλ πήρε τον έλεγχο, αλλά δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο 72' είχε την πρώτη καλή στιγμή του β΄ μέρους, αλλά η προσπάθεια του Θουμπιμέντι δε βρήκε στόχο. Η Νιουκάστλ κόντρα στη ροή του ματς βρέθηκε στο 80' μια ανάσα από την ισοφάριση, ωστόσο ο Ουισά από εξαιρετική θέση δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα. Ο Σάκα έγινε απειλητικός ένα λεπτό αργότερα, ενώ ούτε το σουτ του Όντεγκααρντ στο 87' κατέληξε στα δίχτυα. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με την Άρσεναλ να παίρνει ένα δύσκολο και όχι πειστικό τρίποντο.