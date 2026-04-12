Σε μια συγκλονιστική παραδοχή προχώρησε ο Τόνυ Άνταμς, ο οποίος μίλησε για την πιο μαύρη σελίδα της ζωής του, που τον οδήγησε κοντά στην αυτοκαταστροφή.

«Δε βρέχω πια το κρεβάτι μου, δεν ξυπνάω γεμάτος ντροπή, έπινα για να αντέξω τον εαυτό μου, δεν είχα έλεγχο», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο παλαίμαχος άσος των Κανονιέρηδων.

Σε μια αποκαλυπτική κατάθεση ψυχής αναφορικά με τα πάθη του και την πιο σκοτεινή πλευρά της ζωής του προχώρησε ο πρώην ηγέτης της Άρσεναλ, Τόνυ Άνταμς.

Ο 59χρονος -πλέον- θρύλος των Λονδρέζων, που πέρασε ολόκληρη την ποδοσφαιρική ζωή του στον αγγλικό σύλλογο (1983-2002) ήταν για χρόνια δέσμιος του αλκοόλ και των εξαρτήσεων, σε σημείο που κόντεψε να καταστρέψει τον εαυτό του.

«Η πραγματική μάχη ήταν μέσα μου», παραδέχθηκε με περισσή ειλικρίνεια ο πρώην Άγγλος αμυντικός, που πλέον δείχνει να έχει απεξαρτηθεί από τους δαίμονές του.

Ο Άνταμς στην 20ετία που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Gunners κατέκτησε τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο και ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας.