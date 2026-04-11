Αρτέτα: «Γροθιά στο πρόσωπο η ήττα, αλλά είμαστε ακόμα σε καλή θέση για το νταμπλ»

Ο Μικέλ Αρτέτα μίλησε για την απρόσμενη ήττα από τη Μπόρνμουθ, αλλά ξεκαθάρισε πως ακόμα κι έτσι η Άρσεναλ παραμένει σε τροχιά κατάκτησης του νταμπλ.

Μεγάλο στραβοπάτημα για την Άρσεναλ στο «Emirates», καθώς το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα ηττήθηκε 2-1 από τη Μπόρνμουθ που έβαλε ξανά «φωτιά» στην κούρσα της Premier League. Μετά το ματς ο Ισπανός τεχνικός των Gunners εμφανίστηκε απογοητευμένος με το τελικό αποτέλεσμα, όμως αρνήθηκε να πετάξει λευκή πετσέτα.

Αντιθέτως ο Αρτέτα ξεκαθάρισε πως η ομάδα του οφείλει να σηκώσει άμεσα κεφάλι μετά από αυτή την ήττα, καθώς παραμένει σε καλή θέση ώστε το τέλος της σεζόν να κατακτήσει την Premier League, αλλά και το Champions League.

«Είναι απογοητευτικό. Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο, αλλά τώρα έχει σημασία ο τρόπος που θα αντιδράσουμε. Η Μπόρνμουθ είναι μια ομάδα που δεν έχει χάσει εδώ και έντεκα αγώνες για κάποιον λόγο, έκαναν πολλά σωστά. Εμείς από την άλλη κάναμε πάρα πολλά λάθη σήμερα ακόμα και σε βασικό επίπεδο.

Αυτά συμβαίνουν όμως στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να μας πονάει, οφείλουμε να το δεχτούμε. Πρέπει τώρα να σηκώσουμε ξανά κεφάλι και να παλέψουμε. Είναι μεγάλη αυτή η εβδομάδα. Παίζονται πολλά. Είμαστε ακόμα σε καλή θέση για να κατακτήσουμε την Premier League και το Champions League» τόνισε χαρακτηριστικά μετά το ματς.