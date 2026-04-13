Η μάχη τίτλου στην Premier League πήρε «φωτιά» και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει το φαβορί για την κατάκτηση.

Ένα Σαββατοκύριακο (αυτό του Πάσχα), αρκούσε για να φέρει τα... πάνω κάτω στη φετινή Premier League, αναφορικά με τη μάχη του τίτλου ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι. Τουλάχιστον, σε θεωρητικό επίπεδο.

Οι «πολίτες» μείωσαν τη διαφορά στους 6 πόντους μετά την απρόσμενη ήττα της ομάδας του Αρτέτα από την Μπόρνμουθ (1-2, 11/4) και το δικό τους διπλό στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επί της Τσέλσι (0-3, 12/4), ενώ έχουν και παιχνίδι λιγότερο.

Μάλιστα, την ερχόμενη Κυριακή (19/4) οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Έτιχαντ», σε ένα παιχνίδι που μοιάζει και μάλλον είναι, τελικός πρωταθλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data δίνει το φαβορί για τον φετινό πρωταθλητή στο Νησί.

Ο τίτλος αυτός (σσ του φαβορί) παραμένει σε τεράστιο ποσοστό στους «κανονιέρηδες», αφού συγκεντρώνουν το 91.5% των πιθανοτήτων, αφήνοντας το υπόλοιπο 8.5% στους γαλάζιους του Μάντσεστερ. Μάλιστα, ο υπερυπολογιστής βλέπει πως η Άρσεναλ θα σταματήσει στους 83 βαθμούς, έναντι 77 της Σίτι.