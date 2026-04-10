Γουέστ Χαμ - Γουλβς 4-0: Με μπροστάρη Μαυροπάνο ρίχνει Β' Εθνική την Τότεναμ
Ζωντανή για την παραμονή στην Premier League η Γουέστ Χαμ, που διέλυσε με 4-0 τη Γουλβς χάρη σε δύο γκολάρες του Ντίνου Μαυροπάνου και άλλα δύο τέρματα του Καστεγιάνος, προσπερνώντας έτσι την Τότεναμ και ρίχνοντάς τη στην τελευταία τριάδα της βαθμολογίας!
Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, με τους Λύκους να είναι ελαφρώς καλύτεροι, ωστόσο όλα άλλαξαν στο 42', όταν μετά την μπαλιά του Μπόουεν ο Έλληνας στόπερ πήδηξε ψηλότερα από όλους και άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με εντυπωσιακή κεφαλιά.
Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Καστεγιάνος, που πρώτα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή στο 66' και εν συνεχεία καθάρισε καθάρισε το ματς με συρτό σουτ δύο λεπτά αργότερα. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε με... αεροπλανικό του Μαυροπάνου στο 83', με τη Γουέστ Χαμ να αφήνει στο -2 την Τότεναμ, που φιλοξενείται από τη Σάντερλαντ την Κυριακή (12/4).
Tottenham head into the weekend in the Premier League relegation zone at 18th 😮— ESPN UK (@ESPNUK) April 10, 2026
They’ve just brought in a new manager, have seven games left to play and still have away trips to Sunderland, Wolves, Aston Villa and Chelsea.
Scary 🫣
