Συνεχίζονται τα μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τόμας Παρτέι, ο οποίος δήλωσε αθώος σε δυο κατηγορίες βιασμού κατά την απολογία του στο δικαστήριο του Λονδίνου «Southwark Crown Court».

Οι δυο συγκεκριμένες υποθέσεις θα εκδικαστούν μαζί με άλλες πέντε κατηγορίες βιασμού εις βάρος, καθώς και μια κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, για τις οποίες ο μέσος της Βιγιαρεάλ έχει ήδη δηλώσει αθώος σε προηγούμενη απολογία του ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου.

Λόγω των νομικών εκκρεμοτήτων μάλιστα ο Γκανέζος μέσος είχε απουσιάσει από την αποστολή της Βιγιαρεάλ την Κυριακή του Πάσχα (12/4) κατά την επίσκεψη στο «Σαν Μαμές» για τον αγώνα απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Θυμίζουμε πως η δίκη ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2026, όμως όλα δείχνουν πως τελικά θα αναβληθεί για τον Φεβρουάριο του 2027.