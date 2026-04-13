Οπαδός της Άρσεναλ με καταγωγή από την Ουγκάντα υποστηρίζει πως έκανε... αγωγή στην ομάδα του και πως σκοπεύει να την μηνύσει για «ψυχική οδύνη».

Η Άρσεναλ μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες έκανε... όνειρα για quadruple, όμως αφού πρώτα έχασε τόσο το Carabao Cup, όσο και το FA Cup πλέον έχει κάνει τους φίλους της ομάδας να ανησυχούν και για τoν βασικό στόχο, την Premier League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ηττήθηκε στην έδρα της από την Μπόρνμουθ, η Μάντσεστερ Σίτι μείωσε την απόσταση στους έξι βαθμούς, με ματς λιγότερο, ενώ την ερχόμενη αγωνιστική υποδέχεται τους Κανονιέρηδες στο «Etihad».

Οι φίλοι των Λονδρέζων ζουν... έντονα τη σεζόν, στην οποία η ομάδα τους διεκδικεί την επιστροφή της στην κορυφή της Premier League έπειτα από 22 χρόνια και όπως φαίνεται υπάρχει ένας οπαδός της Άρσεναλ που έχει πάρει πιο... βαριά αυτήν την «κούρσα» του τίτλου.

Πρόκειται για τον χρήστη του X με το όνομα, Έρικ Κιάμα, με καταγωγή από την Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντα. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανέβασε στα Social Media μια... αγωγή που έχει συντάξει κατά της ομάδας του, με την οποία ειδοποιεί το κλαμπ για την πρόθεση του να κάνει μήνυση στο κλαμπ, τους παίκτες και τον ίδιο τον Μικέλ Αρτέτα για «ψυχική οδύνη».

Ο κάτοχος αυτού του προφίλ θέλησε να δώσει δημοσιότητα σε αυτό, καθώς έκανε tag βρετανικά media, όπως ο Guardian και η Daily Mail. Η ανάρτηση έχει γίνει viral και έχει βρει... υποστηρικτές στα σχόλια. Όπως είναι προφανές, αυτό φαντάζει το πιο πιθανό να είναι μια κίνηση... τρολαρίσματος για τα «σκαμπανεβάσματα» της Άρσεναλ.