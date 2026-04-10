Ροσένιορ: «Ο Έντσο Φερνάντες δεν θα παίξει την Κυριακή»
«Ο Έντσο δεν θα παίξει την Κυριακή. Ας ελπίσουμε ότι μετά από αυτό, θα έχει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν μερικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε», δήλωσε αναλυτικά ο Λίαμ Ροσένιορ, δημιουργώντας νέα ερωτήματα στο... σίριαλ που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, μετά τις δηλώσεις του Αργεντινού μέσου για τη Μαδρίτη.
Ο Έντσο Φερνάντες είχε δηλώσει πως θα του άρεσε να μείνει στη Μαδρίτη, καθώς μοιάζει με το Μπουένος Άιρες. Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις στον κόσμο της Τσέλσι, με αποτέλεσμα ο προπονητής του να τον «τιμωρεί» για δύο αγώνες και το μέλλον του 25χρονου στο Λονδίνο να μοιάζει αβέβαιο.
Σε πρόσφατες δηλώσεις ο Χαβιέρ Παστόρε, που είναι ατζέντης του παίκτη έστειλε μήνυμα συμφιλίωσης και υπογράμμισε πως δεν τέθηκε ποτέ ουσιαστικό ζήτημα στις σχέσεις του παίκτη με την ομάδα.
Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη τοποθέτηση μοιάζει να βρίσκεται -εν μέρει- σε αντιδιαστολή με την πιο πρόσφατη δήλωση του προπονητή του, ο οποίος δεν ξεκαθάρισε άμεσα πως όλα έχουν λυθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άγγλος κόουτς ενημέρωσε πως ο Φερνάντες δε θα αγωνιστεί την Κυριακή απέναντι στους Πολίτες, ενώ άφησε να εννοηθεί πως για την πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων του παίκτη με τον σύλλογο, θα πρέπει να γίνουν ακόμη κάποια πράγματα.
🚨⚠️ Liam Rosenior: “Enzo will NOT play on Sunday. Hopefully after that, he will be a massive part”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2026
"There is a few hurdles we need to overcome". 👀
