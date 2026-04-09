Οι εξαιρετικές εκτελέσεις πλαγίων άουτ του Νούνο Μέντες προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στη Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ τα βρήκε σκούρα στη Γαλλία και ηττήθηκε... μόνο 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα η ομάδα του Άρνε Σλοτ να χρειάζεται πλέον μία τεράστια ανατροπή στο Άνφιλντ για να περάσει εκείνη στα ημιτελικά του Champions League.

Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Κόκκινοι στο Παρκ ντε Πρενς, ήταν μεταξύ άλλων και τα... πλάγια άουτ του Νούνο Μέντες! Σε βίντεο που έχει γίνει viral, διακρίνονται τρεις εκτελέσεις από τον Πορτογάλο μπακ, οι οποίες προκάλεσαν ρήγματα στην αγγλική άμυνα και μάλιστα οι δύο εξ αυτές κατέληξαν με τους Παριζιάνους στην αντίπαλη περιοχή.

Η ικανότητα του Μέντες να πετάξει με δύναμη την μπάλα και να δημιουργήσει κενούς χώρους για τους συμπαίκτες του τράβηξε τα βλέμματα, με τα σχόλια στα social media να είναι αποθεωτικά και παράλληλα να κατακεραυνώνουν τη Λίβερπουλ...