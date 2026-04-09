Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Ιμπραχίμα Κονατέ είναι κοντά στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, παρά τις φήμες που τον ήθελαν να μετακομίζει στη Μαδρίτη.

Ο Ιμπραχίμα Κονατέ έχει απασχολήσει τους τελευταίους μήνες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που τον ήθελαν κάτοικο Μαδρίτης, για λογαριασμό της Ρεάλ. Τέλος στα σενάρια φαίνεται πως βάζει πηγή του εξωτερικού, που επισημαίνει πως ο υψηλόσωμος αμυντικός βρίσκεται κοντά στην ανανέωση συμβολαίου με τη Λίβερπουλ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο διεθνής Γάλλος αμυντικός έχει σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Βασίλισσα από τον Νοέμβριο και πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις, που βαίνουν καλώς, με τους Reds.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ είναι αισιόδοξη πως ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει στο... λιμάνι, χωρίς ωστόσο να έχει επισημοποιηθεί κάτι ακόμα. Ο Κονατέ βρίσκεται στη Λίβερπουλ από το 2021, όταν μεταπήδησε στην Premier League από τη Bundesliga και τη Λειψία.

Έχει κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα Αγγλίας, δύο Λιγκ Καπ, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Σούπερ Καπ Αγγλίας. Με τους Τρικολόρ μετρά 27 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί σε 29 παιχνίδια και έχει σημειώσει ένα γκολ.