Ο Κονατέ θέλει Ρεάλ, η Λίβερπουλ ένα συγκεκριμένο ποσό και η «βασίλισσα» προσφέρει τα μισά, λέγοντας πως αν δεν υπάρξει deal θα τον πάρει ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι.

Η περίπτωση της ενδεχόμενης μετακίνησης του Ιμπραϊμα Κονατέ από τη Λίβερπουλ στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να μοιάζει με εκείνη του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Όχι βέβαια από άποψη προσφοράς στον αγγλικό σύλλογο, αλλά όσον αφορά το... σκέλος της μεταγραφής.

Ο ύψους 1,94 μ. κεντρικός αμυντικός έχει καταστήσει σαφές εδώ και αρκετό διάστημα στους πρωταθλητές Αγγλίας πως επιθυμεί να αποχωρήσει με προορισμό τη Μαδρίτη, αρνούμενος πρόταση ανανέωσης που του κατατέθηκε. Από πλευράς της, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο γνωρίζοντας την θέληση του Γάλλου να αγωνιστεί στο «Μπερναμπέου», και φυσικά έχοντας φρέσκια την υπόθεση Άρνολντ, δεν δείχνει να βιάζεται.

Σύμφωνα με την Diario As, οι «Reds» αξιώνουν περί τα 50 εκατ. ευρώ για τον 26χρονο, την ώρα που η «βασίλισσα» δεν είναι διατεθειμένη να δώσει περισσότερα από 20-25 εκατομμύρια, καθώς το συμβόλαιο του παίκτη εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν προχωρήσει το deal στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι, ενδέχεται ο Κονατέ να μετακομίσει στη La Liga «τσάμπα» (ή έστω με μικρό αντίτιμο) και να γίνει ο... Άρνολντ νούμερο 2!

