Ο 27χρονος Ιάπωνας μέσος Αό Τανάκα που αγωνίζεται στη Λιντς, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League, αλλά και της Bundesliga, καθώς η Φράιμπουργκ εξετάζει την περίπτωσή του.

Μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Λιντς διανύει ο Αό Τανάκα, με τον 27χρονο μέσο να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από το πρωτάθλημα Αγγλίας αλλά και από το γερμανικό, αφού η Φράιμπουργκ δείχνει να έχει ξεχωρίσει τον παίκτη για την ενίσχυση της στον άξονα.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο διεθνής Ιάπωνας μέσος εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τα Παγώνια το προσεχές καλοκαίρι. Βάσει του εν λόγω δημοσιεύματος, αρκετές ομάδες της Premier League θα κάνουν κίνηση ώστε να τον αποκτήσουν, καθώς κάνει μια μεστή χρονιά με την ομάδα του Elland Road.

Εκτός Αγγλίας, η Φράιμπουργκ «τσεκάρει» τον παίκτη, παρόλο που η προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στο Νησί. Η Λιντς σε περίπτωση που παραχωρήσει τον παίκτη, αναμένεται να ζητήσει τουλάχιστον ένα πόσο της τάξης των 10-12 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τανάκα έχει αγωνιστεί φέτος σε 21 παιχνίδια, όντας εκ των πρωταγωνιστών στη λειτουργία του συνόλου του Ντάνιελ Φάρκε και μετρά 2 γκολ. Στην έως τώρα καριέρα του έχει αγωνιστεί στις Καβασάκι Φροντάλε και Ντίσελντορφ, προτού μετακομίσει στη Λιντς, το 2024.

Με την εθνική ομάδα μετρά 37 συμμετοχές, 8 γκολ και 1 ασίστ.