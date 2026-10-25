Ολα μηδέν για Σάντερλαντ και Λιντς

Σάντερλαντ και Λιντς έμειναν στο μηδέν, σε ένα ματς χωρίς ρίσκα και ευκαιρίες.

Σε ένα κακο ματς με ελάχιστες στιγμές, Σάντερλαντ και Λιντς αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Οι Μαυρόγατες μπορεί να έσπασαν αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών, ωστόσο έμειναν στον πάτο της βαθμολογίας. Η Σάντερλαντ στο α' μέρος βρήκε δύο ευκαιρίες και οι δύο με τον Μπρόμπεϊ, αλλά ο Τράφορντ κράτησε το μηδέν. Η Λιντς μπήκε πιο ορεξάτη στην επανάληψη, αλλά την πρώτη ευκαιρία την είχε ο Ανγκούλο στο 57'. Η Λιντς είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 76ο λεπτό, αλλά ο Ρουφς σταμάτησε το σουτ του Τανάκα. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, αλλά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι τέλος. Η Λιντς βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης, ενώ για την Σάντερλαντ η ανησυχία ολοένα και μεγαλώνει.