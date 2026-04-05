Η Λιντς... κατέρρευσε στις καθυστερήσεις (2-2) του προημιτελικού στο Λονδίνο, ωστόσο δεν έχασε την πρόκριση, αφού στη διαδικασία των πέναλτι (4-2) ήταν πιο ψύχραιμη από τη Γουέστ Χαμ.

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε το καρέ του κυπέλλου Αγγλίας. Για να φτάσει όμως στα ημιτελικά χρειάστηκε η ρώσικη ρουλέτα (4-2), αφού στην κανονική διάρκεια, η Γουέστ Χαμ με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα στο τέλος (2-2) πήγε το ματς στην παράταση. O... εφιάλτης δεν είχε συνέχεια για τους φιλοξενούμενους, αφού η ψυχραιμία από την άσπρη βούλα της έδωσε και το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η Λιντς κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και έβαλε δύσκολα στους Λονδρέζους. Οι γηπεδούχοι δεν ήταν καλοί στο δημιουργικό κομμάτι και αδυνατούσαν να απειλήσουν ουσιαστικά, προκαλώντας και τις αντιδράσεις του κόσμου. Η μεγάλη ευκαιρία του Τάτι Καστεγιάνος στο 10’ δεν είχε συνέχεια για τη Γουέστ Χαμ, με τη Λιντς να παίρνει τον έλεγχο και στο 26ο λεπτό να ανοίγει το σκορ με τον Τανάκα, έπειτα από ασίστ του Οκαφόρ.

Η Γουέστ Χαμ προσπάθησε να ισορροπήσει στην επανάληψη, όμως η Λιντς ήταν εκείνη που βρήκε και δεύτερο γκολ. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και στο 75’ ο Κάλβερτ-Λιούιν από την άσπρη βούλα έκανε το 2-0.

Οι μόνοι που πίστεψαν στην ανατροπή ήταν οι ίδιοι οι παίκτες της Γουέστ Χαμ, καθώς πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών αρκετοί οπαδοί της ομάδας αποχώρησαν από το γήπεδο. Ωστόσο, στα 11 λεπτά των καθυστερήσεων συνέβησαν τα απίθανα.

Τα «Σφυριά» μείωσαν σε 2-1 στο 90’+3’, όταν, έπειτα από φάση διαρκείας, ο Μπρούνο Φερνάντες έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι. Όσοι είχαν αποχωρήσει και επέστρεψαν, πανηγύρισαν έξαλλα στο 90’+6’ την ισοφάριση, η οποία ήρθε με προβολή του Ντισασί, διαμορφώνοντας το 2-2 και στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Η Λιντς «πλήρωσε» για ακόμη μία φορά την αδυναμία της να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της μετά το 90’, καθώς έχει δεχθεί ήδη 11 γκολ στις καθυστερήσεις.

Τίποτα δεν άλλαξε στην παράταση, με το ματς να οδηγείται στη ρώσικη ρουλέτα. Εκεί, οι Κάλβερτ - Λιούιν, Στρούικ, Ααρονσον, Γκνόντο βρήκαν δίχτυα και έστειλαν τη Λιντς στα ημιτελικά του κυπέλλου.