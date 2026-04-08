Η νίκη της Άρσεναλ στη Λισαβόνα εξασφάλισε στην Αγγλία πέμπτο εισιτήριο για το Champions League της σεζόν 2026/27.

Ήταν σαφές ότι θα συμβεί εδώ και καιρό, πλέον είναι και επίσημο. Η Αγγλία θα βγάλει μίνιμουμ πέντε ομάδες στο Champions League τη σεζόν 2026/27, καθώς μετά τη νίκη της Άρσεναλ στη Λισαβόνα ενάντια στη Σπόρτινγκ, κλείδωσε μια θέση στην πρώτη δυάδα της φετινής βαθμολογίας της UEFA.

Οι Άγγλοι είναι πρώτοι με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη, Ισπανία, και εξασφαλίζει 5+ εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Πέρυσι δε, έξι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας είχαν κλείσει θέση στα αστέρια, με την Τότεναμ να τερματίζει 17η αλλά να παίρνει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση χάρη στην κατάκτηση του Europa League.

Σημειώνεται πως και φέτος υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο, καθώς τόσο η Άστον Βίλα, όσο και η Νότιγχαμ Φόρεστ μετέχουν στα προημιτελικά του Europa, συνεπώς το να προκύψει και έκτο εισιτήριο για το Champions League σε αγγλική ομάδα είναι ορατό σαν ενδεχόμενο.