Αγγλία: Σφράγισε το πέμπτο εισιτήριο για το Champions League
Ήταν σαφές ότι θα συμβεί εδώ και καιρό, πλέον είναι και επίσημο. Η Αγγλία θα βγάλει μίνιμουμ πέντε ομάδες στο Champions League τη σεζόν 2026/27, καθώς μετά τη νίκη της Άρσεναλ στη Λισαβόνα ενάντια στη Σπόρτινγκ, κλείδωσε μια θέση στην πρώτη δυάδα της φετινής βαθμολογίας της UEFA.
Οι Άγγλοι είναι πρώτοι με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη, Ισπανία, και εξασφαλίζει 5+ εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Πέρυσι δε, έξι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας είχαν κλείσει θέση στα αστέρια, με την Τότεναμ να τερματίζει 17η αλλά να παίρνει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση χάρη στην κατάκτηση του Europa League.
Σημειώνεται πως και φέτος υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο, καθώς τόσο η Άστον Βίλα, όσο και η Νότιγχαμ Φόρεστ μετέχουν στα προημιτελικά του Europa, συνεπώς το να προκύψει και έκτο εισιτήριο για το Champions League σε αγγλική ομάδα είναι ορατό σαν ενδεχόμενο.
🚨 Race for an extra Champions League spot!— Football Rankings (@FootRankings) April 7, 2026
✅ 🏴 England have mathematically claimed it and will enter FIVE CLUBS into the Champions League next season!
📈 🇩🇪 Germany can still hope as Bayern Munich won at direct rivals Real Madrid!
✖️ 🇵🇹 Portugal are getting out of the race! pic.twitter.com/V7JdyzToIu
