Άρσεναλ: Χάνει τον Μπεν Γουάιτ για το υπόλοιπο της σεζόν
Κακά τα... μαντάτα για την Άρσεναλ! Οι Κανονιέρηδες χάνουν τον Μπεν Γουάιτ για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού ο τραυματισμός του στο γόνατο αποδείχθηκε πιο σοβαρός απ' ότι αναμενόταν.
Οι Gunners παλεύουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2004 και βρίσκονται ήδη στον τελικό του Champions League (30/05, 22:00) απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη.
Ο παίκτης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ και όπως επιβεβαίωσε η ίδια η ομάδα του Λονδίνου, ο διεθνής Άγγλος μπακ υπέστη σοβαρή ζημιά στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.
Ανησυχία υπάρχει και στην Εθνικής Αγγλίας, καθώς δεν είναι σίγουρο πως ο 28χρονος αμυντικός θα προλάβει το επικείμενο Μουντιάλ με τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών». Τη φετινή σεζόν ο υψηλόσωμος δεξιός μπακ των Λονδρέζων διανύει γεμάτη σεζόν με 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Με την Εθνική Αγγλίας μετρά έξι συμμετοχές και έχει σημειώσει ένα τέρμα.
Arsenal defender Ben White is expected to miss the rest of the season with a right knee ligament injury.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 12, 2026
White, 28, was forced off in the first half of Arsenal's Premier League victory over West Ham United on May 10. Mikel Arteta said after the match that "he doesn't look good…
