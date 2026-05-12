Βαρύ πλήγμα στην Άρσεναλ η οποία χάνει τον Μπεν Γουάιτ για το υπόλοιπο της σεζόν με τραυματισμό στο γόνατο.

Κακά τα... μαντάτα για την Άρσεναλ! Οι Κανονιέρηδες χάνουν τον Μπεν Γουάιτ για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού ο τραυματισμός του στο γόνατο αποδείχθηκε πιο σοβαρός απ' ότι αναμενόταν.

Οι Gunners παλεύουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2004 και βρίσκονται ήδη στον τελικό του Champions League (30/05, 22:00) απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη.

Ο παίκτης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ και όπως επιβεβαίωσε η ίδια η ομάδα του Λονδίνου, ο διεθνής Άγγλος μπακ υπέστη σοβαρή ζημιά στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.

Ανησυχία υπάρχει και στην Εθνικής Αγγλίας, καθώς δεν είναι σίγουρο πως ο 28χρονος αμυντικός θα προλάβει το επικείμενο Μουντιάλ με τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών». Τη φετινή σεζόν ο υψηλόσωμος δεξιός μπακ των Λονδρέζων διανύει γεμάτη σεζόν με 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Με την Εθνική Αγγλίας μετρά έξι συμμετοχές και έχει σημειώσει ένα τέρμα.