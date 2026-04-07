Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση πήρε ο 35χρονος Άαρον Ράμσεϊ.

Μετά από μία καριέρα σχεδόν δύο δεκαετιών, ο Άαρον Ράμσεϊ πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο Ουαλός μέσος εξήγησε πως «αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να αποσυρθώ από την ενεργό δράση», ευχαριστώντας στη σχετική του δήλωση την εθνική ομάδα της Ουαλίας και όλους τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε.

Ο 35χρονος, παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής, πέρασε τρεις φορές από την Κάρντιφ και ανήκε μεταξύ 2008 και 2019 στην Άρσεναλ, ενώ πέρασε επίσης από Νότιγχαμ Φόρεστ, Γιουβέντους, Ρέιντζερς, Νις και Πούμας.

Στους Κανονιέρηδες βίωσε ουσιαστικά τα καλύτερά του χρόνια, έχοντας 64 τέρματα και 60 ασίστ σε 364 συμμετοχές αλλά και πέντε τρόπαια. Με το δε εθνόσημο, αγωνίστηκε 86 φορές και μέτρησε 21 τέρματα, παίζοντας σε δύο Euro και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.