Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήδη ετοιμάζεται να... πολιορκηθεί το καλοκαίρι για τον Έλιοτ Άντερσον, ένα από τα σπουδαιότερα περιουσιακά της στοιχεία.

Είναι φθινόπωρο αλλά ήδη ο Έλιοτ Άντερσον αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του επόμενου μεταγραφικού καλοκαιριού. Ο 22χρονος μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ από πέρυσι έχει τραβήξει τα βλέμματα με την απόδοσή του και την προσφορά του στο παιχνίδι των Reds και πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Αγγλίας, δείχνοντας ξανά εξαιρετικά πράγματα στο χορτάρι.

Η εξέλιξή του δε, τον έχει βάλει για τα καλά στις λίστες των μεγαλύτερων ομάδων της Premier League και η Φόρεστ προετοιμάζεται για... πολιορκία. Όπως μετέδωσε το γερμανικό Sky Sports, ο Άντερσον αρέσει πολύ και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη Νιούκαστλ, οι οποίες έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους προς τους Reds.

Για να καταφέρουν να τον κάνουν δικό τους πάντως, θα πρέπει να τον κάνουν και τον πιο ακριβό Άγγλο παίκτη της ιστορίας. Η Νότιγχαμ δεν θα είναι διόλου εύκολη στις διαπραγματεύσεις της και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αξιώνει περίπου 120-140 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει το καλοκαίρι του 2026!

Άλλωστε, τότε ο Άντερσον θα αγωνίζεται πιθανότατα και στο Μουντιάλ με την εθνική Αγγλίας, συνθήκη που εκτοξεύει την αξία του. Τον διεθνή Άγγλο μέσο οι Reds τον αγόρασαν από τη Νιούκαστλ το καλοκαίρι του 2024 με 40 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των Magpies να πουλήσουν για να αποφύγουν ενδεχόμενη παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Ο Άντερσον είναι προϊόν των ακαδημιών της Νιούκαστλ και... δηλωμένος οπαδός της από παιδί.