Σαν σήμερα το 2001, ο Ντέιβιντ Ροκάστλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Την Πρωταπριλιά του 2001, οι Άγγλοι ποδοσφαιρόφιλοι διάβασαν στις εφημερίδες μία είδηση που θα ήθελαν να είναι ψέμα μα δεν ήταν. Ο Ντέιβιντ Ροκάστλ είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο μία μέρα πριν, στις 31 Μαρτίου.

Ο αγαπημένος Ρόκι των οπαδών της Άρσεναλ είχε φορέσει τη φανέλα των Λονδρέζων από το 1985 έως το 1992 με απολογισμό 34 γκολ σε 275 συμμετοχές αλλά και τρεις τίτλους, πριν αγωνιστεί επίσης σε Λιντς, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νόριτς και Χαλ. Κατά τα 90's θα αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών, πριν αποσυρθεί το 1999 ως παίκτης της Σαμπάχ στη Μαλαισία.

Τον Οκτώβριο του 2000, η ζωή του θα άλλαζε για πάντα, καθώς διαγνώστηκε με επιθετική μορφή λεμφώματος Non-Hodgkin. Ο οργανισμός του 14 φορές διεθνούς με την Αγγλία μεσοεπιθετικού θα άντεχε λίγους μήνες, με τον Ροκάστλ να αποτελεί σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ τον πρώτο, χρονικά, ποδοσφαιριστή που πέθανε ενώ είχε περάσει από την Premier League...

Όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, τα social media πλημμυρίζουν με μερικές από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της καριέρας του αδικοχαμένου Ρόκι, για τον οποίον ο μεγάλος Ίαν Ράιτ θα έλεγε πως «τίποτα δεν μπορούσε να βγάλει την Άρσεναλ από το μυαλό μου, αφού εκεί έπαιζε ο Ροκάστλ»! Και πράγματι, στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με τους Κανονιέρηδες, ο Ράιτ θα έκανε χατ τρικ σε ένα 4-1 ενάντια στη Σαουθάμπτον, με τον Ροκάστλ να σκοράρει και εκείνος...

Remembering the brilliant David Rocastle on the anniversary of his passing pic.twitter.com/9f0tkgceSl — When Football Was Better (@FootballInT80s) March 31, 2026