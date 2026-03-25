Με μία σημαντική απώλεια θα πρέπει να πορευτεί το επόμενο διάστημα η Άρσεναλ, αφού ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Εμπερέτσι Έζε.

Ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Εμπερέτσι Έζε στη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπου η Άρσεναλ κέρδισε με 2-0 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαρός.

Ο 27χρονος Άγγλος επιθετικός μέσος, που ήρθε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι από την Κρίσταλ Πάλας αντί ενός ποσού που άγγιξε τα 70 εκατ. ευρώ, έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για παραπάνω από έναν μήνα.

Την Κυριακή (22/03) μετά τον χαμένο τελικό του Λιγκ Καπ κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, ο Μικέλ Αρτέτα είχε αναφέρει πως περιμένουν να κάνει ακόμη μία εξέταση για να διαπιστώσουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος ενώ στο μεταξύ ο Έζε αντικαταστάθηκε και στην εθνική Αγγλίας, στην οποία είχε κληθεί.

Οι άνθρωποι των «κανονιέρηδων» θεωρούν πως το διάστημα της απουσίας του θα φτάσει τις 4-6 εβδομάδες. Τα ματς που πιθανότατα χάνει με βάση την εκτίμηση αυτή είναι:

Με Σαουθάμπτον εκτός (Κύπελλο Αγγλίας, 04/04)

Με Σπόρτινγκ εκτός (Champions League, 07/04)

Με Μπόρνμουθ εντός (Premier League, 11/04)

Με Σπόρτινγκ εντός (Champions League, 15/04)

Με Μάντσεστερ Σίτι εκτός (Premier League, 19/04)

Με Νιουκάστλ εντός (Premier League, 25/04)

Με Φούλαμ εντός (Premier League, 02/05)

Με Γουέστ Χαμ εκτός (Premier League, 09/05)

Τη φετινή σεζόν, εκείνος έχει πραγματοποιήσει 43 συμμετοχές σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας έξι ασίστ σε περισσότερα από 2.700 λεπτά.