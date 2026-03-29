Σε όλες τις κατηγορίες της EFL, αναμένεται να γραφτεί ιστορία, με ομάδες να παίρνουν ή να κυνηγούν ανόδους ξεχωριστές για τους δικούς τους λόγους.

Μπορεί άπαντες στην Αγγλία να αδημονούν να δουν αν θα επιστρέψει στους τίτλους η Άρσεναλ ή αν θα γλιτώσει έναν σοκαριστικό υποβιβασμό στην Championship η Τότεναμ, ωστόσο την ίδια ώρα, στις τρεις κατηγορίες κάτω από την Premier League, ετοιμάζεται να γραφτεί ιστορία από διάφορους συλλόγους που είναι κοντά είτε σε μεγάλες επιστροφές, είτε σε ανόδους που θα τους φέρουν πιο ψηλά από ποτέ! Από την Championship έως τη League Two, υπάρχουν ξεχωριστές ιστορίες, για ομάδες που είναι ένα βήμα -ή και παραπάνω- από το όνειρο...

Championship: Η Κόβεντρι και οι άλλοι

Για πρώτη φορά μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, η Κόβεντρι ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στα σαλόνια. Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ έχει... κατασκηνώσει στην κορυφή της βαθμολογίας εδώ και μήνες και, επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Championship, είναι στο +11 από την τρίτη θέση με ματς παραπάνω από την Ίπσουιτς.

Μαζί με την τελευταία, ισοβαθμεί η Μίλγουολ, που πασχίζει να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μετά τη χρυσή διετία 1988-1990. Από καταβολής Premier League, τα Λιοντάρια δεν έχουν καταφέρει να βρεθούν σε αυτή, έχοντας να επιδείξουν μονάδα κάποιες σποραδικές, αποτυχημένες παρουσίες στα playoffs... Στο μεταξύ, οριακά εκτός εξάδας είναι η απίθανη Ρέξαμ, που υπό την ηγεσία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι ονειρεύεται την ιστορική, τέταρτη (!) συνεχόμενη άνοδό της, που θα φέρει και την παρθενική παρουσία του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία!

League One: Τα... διαβόλια της Λίνκολν γράφουν ιστορία

Πάνε 65 χρόνια από την τελευταία φορά που η Λίνκολν βρέθηκε στη δεύτερη τη τάξη κατηγορίας της Αγγλίας, ωστόσο το σερί αυτό θα σπάσει άμεσα, καθώς οι Ιμπς είναι αγκαλιά με την ιστορική άνοδο στην Championship. Βλέπετε, η ομάδα του Μάικλ Σκουμπάλα είναι πρώτη στη βαθμολογία της League One και στο +18 (!) από την τρίτη θέση, κάτι που σημαίνει πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα σφραγίσει και μαθηματικά την επιστροφή στη Β' κατηγορία.

2026/27 Championship season going to be unreal.

Το κλαμπ με σήμα την γκροτέσκα φιγούρα από τον τοπικό καθεδρικό ναό πάντως δεν είναι το μόνο που θέλει να γράψει ιστορία, καθώς μάχη για να μπουν στα playoffs δίνουν την ίδια ώρα οι Μπράντφορντ (4η) και Στόκπορτ (5η), που έχουν να βρεθούν στην Championship από το 2004 και το 2002 αντίστοιχα.

League Two: Από τα αλώνια, στα σαλόνια η Μπρόμλι

Κατεβαίνοντας όλο και πιο χαμηλά, η κατάσταση γίνεται πιο σκληροπυρηνική, με την άσημη Μπρόμλι να κυνηγά το δικό της θαύμα. Τι κι αν ανέβηκε για πρώτη φορά στη League Two μόλις το 2024; Φέτος, η ομάδα από την ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου πάει καρφί για ιστορική άνοδο στην τρίτη τη τάξει κατηγορία, ούσα πρώτη και στο +7 από την τέταρτη θέση της βαθμολογίας με ματς παραπάνω έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Μιλάμε για ένα κλαμπ που πριν από 21 χρόνια βρισκόταν στην όγδοη κατηγορία και πριν από έντεκα στην έκτη, ωστόσο έχει κάνει άλματα προόδου την τελευταία τετραετία και είναι κοντά, σε μία ακόμη υπέρβαση. Όλα αυτά, με πρωτομάστορα των επιτυχιών τον άλλοτε τερματοφύλακα της Νορθάμπτον, Μπρέντφορντ, Κόλτσεστερ και Όξφορντ, Άντι Γούντμαν, που βρίσκεται στον πάγκο από το 2021.