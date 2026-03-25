Η Άρσεναλ ονειρεύεται σημαντική ενίσχυση στην επιθετική γραμμή για το καλοκαίρι με την απόκτηση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μπορεί η φετινή σεζόν να αποτελεί τη σημαντικότερη των τελευταίων χρόνων για την Άρσεναλ καθώς οδεύει προς ένα ιστορικό πρωτάθλημα, όμως αυτό δεν σημαίνει πως τα σχέδια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο έχουν μπει σε παύση.

Αντιθέτως στο Λονδίνο επεξεργάζονται τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους για την ενίσχυση της ομάδας, με την «Independent» να αποκαλύπτει ένα όνομα... βαρέων-βαρών που βρίσκεται στη λίστα.

Συγκεκριμένα οι ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας φέρεται να δουλεύουν πάνω στην περίπτωση του αριστερού εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Στο Λονδίνο πάντως γνωρίζουν πως πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση, ιδίως από τη στιγμή που οι Παριζιάνοι δεν δείχνουν πρόθυμοι να μπουν σε συζητήσεις για την πώλησή του Γεωργιανού που έχει σκοράρει δώδεκα γκολ στην τρέχουσα σεζόν.

Παράλληλα το ίδιο Μέσο παρουσιάζει το όνομα του Χουλιάν Άλβαρες ως εναλλακτική επιλογή, ο οποίος κοστολογείται από την Ατλέτικο Μαδρίτης περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ.