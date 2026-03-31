Η Equipe αναφέρει πως η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει βέβαιη, με έναν πρώην συνεργάτη του να φαντάζει ως ο εκλεκτός...

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλείνει φέτος μία δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι και παρότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, τα σενάρια αποχώρησής του στο τέλος της σεζόν πληθαίνουν. Τώρα, και η Equipe κινείται σε ανάλογο πλαίσιο, με δημοσίευμά της να αναφέρει πως μοιάζει σχεδόν βέβαιο το ότι ο Ισπανός θα φύγει το καλοκαίρι.

Φυσιολογικά, το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με το ποιος θα αντικαταστήσει τον έμπειρο τεχνικό, με τους Γάλλους να αναφέρουν πως υψηλά υφιστάμενοι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εκτιμούν πως ο εκλεκτός είναι ένας πρώην συνεργάτης του...

Ο λόγος για τον... Έντσο Μαρέσκα! Ο Ιταλός εργάστηκε στους Πολίτες ως προπονητής Κ23 τη σεζόν 2020/21 και ως βοηθός του Γκουαρδιόλα τη σεζόν 2022/23, ενώ έχει δουλέψει ως πρώτος σε Πάρμα (2021), Λέστερ (2023/24) και φυσικά Τσέλσι, την οποία ανέλαβε το 2024 αλλά η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε πριν από τρεις μήνες. Ανενεργός μετά την αποδέσμευσή του από τους Λονδρέζους, ο 46χρονος τεχνικός φαίνεται πως χαίρει τις εκτίμησης των ανθρώπων της Σίτι, που κατά το γαλλικό δημοσίευμα, τον προορίζουν για αντι-Πεπ...