Η επικείμενη πρόσληψη του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι στην Τότεναμ έχει φέρει αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών της για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Φαίνεται πως οι αμφιβολίες που είχε ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ κάμφθηκαν, με αγγλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Ιταλός είναι πολύ κοντά στο να γίνει ο νέος κόουτς των Λονδρέζων. Και ενώ ο 46χρονος προπονητής φαντάζει ως μία πολύ ελκυστική περίπτωση, όπως αναφέρει το BBC, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του κλαμπ αναφορικά με την πρόσληψη του μέχρι πρότινος τεχνικούς της Μαρσέιγ.

Ο λόγος δεν είναι αγωνιστικός αλλά έχει να κάνει με τη στήριξη του Ιταλού στον Μέισον Γκρίνγουντ! Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκτήθηκε από τους Μασσαλούς λίγο καιρό αφότου ανέλαβε την τεχνική τους ηγεσία ο Ντε Τσέρμπι, το 2024, με τον Άγγλο φορ να τα πηγαίνει εξαιρετικά υπό τις οδηγίες του και να μετρά μέχρι σήμερα 47 γκολ σε 74 εμφανίσεις. Ωστόσο, ο Γκρίνγουντ είχε βρεθεί στο προσκήνιο για όλους τους λάθος λόγους το 2022, όταν είχε κατηγορηθεί για βιασμό και κακοποίηση από τη σύντροφό του, με τις κατηγορίες να αποσύρονται έναν χρόνο μετά αλλά τον νεαρό ποδοσφαιριστή να βλέπει τη φήμη του να καταρρέει.

«Αυτό που βλέπω είναι ότι ο Μέισον είναι καλό παιδί, πλήρωσε σκληρά όσα συνέβησαν. Όταν τον κοιτάζω, νιώθω λύπη για όσα έγιναν στη ζωή του, γιατί το άτομο που ξέρω εδώ είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που περιέγραφαν ειδικά στην Αγγλία», θα δήλωνε ο Ιταλός προπονητής, με τα λεγόμενά του να προκαλούν τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει τώρα στο Λονδίνο.

Η Άλι Σπίτσλι, συνιδρύτρια του Women on the Lane, σχολίασε πως «οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια, ειλικρινά δεν έχω καμία πρόθεση να πάω στο γήπεδο αν αναλάβει ο Ντε Τσέρμπι». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι φίλοι των Spurs αντιτίθενται σε πρόσληψη προπονητή. Το 2021, οι Λονδρέζοι είχαν φτάσει κοντά στον Τζενάρο Γκατούζο όμως έκαναν πίσω μετά από αντιδράσεις για ομοφοβικά και σεξιστικά σχόλια που είχε κάνει παλαιότερα ο Ρίνο, με τους ιθύνοντες του κλαμπ να ισχυρίζονται αργότερα πως ο Ιταλός δεν ήταν καν στη λίστα τους...