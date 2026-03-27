Τη στιγμή που ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι δεν φαίνεται πρόθυμος να αναλάβει το καράβι που βουλιάζει, η Τότεναμ μπορεί να στραφεί σε Σον Ντάις για την τεχνική ηγεσία.

Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα στην Τότεναμ. Με το σενάριο του υποβιβασμού πιο πιθανό από ποτέ, οι Spurs δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την επίδραση του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο και ήδη εξετάζουν νέα ονόματα για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία.

Το ιδεατό όνομα είναι εκείνο του πρώην προπονητή της Μαρσέιγ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος ωστόσο δεν φαίνεται πρόθυμος να αναλάβει τα ηνία της ομάδας πριν από το φινάλε της τρέχουσας περιόδου.

Ο χρόνος ωστόσο συνεχίζει να πιέζει την Τότεναμ, η οποία μπορεί να προκρίνει μια διαφορετική περίπτωση για τον πάγκο. Σύμφωνα με την «Telegraph» η επιλογή του Σον Ντάις εξετάζεται σοβαρά ως εναλλακτικό σχέδιο στο Λονδίνο, σε περίπτωση που τελικά δεν καταφέρουν να αλλάξουν γνώμη στον Ιταλό προπονητή.

Θυμίζουμε πως ο Άγγλος τεχνικός παραμένει από τα τέλη Φεβρουαρίου χωρίς ομάδα μετά την απομάκρυνσή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, την οποία υπηρέτησε συνολικά για τέσσερις μήνες.