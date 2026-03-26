Λίβερπουλ: Ο Αλόνσο έτοιμος να αναλάβει, γράφει η Bild
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Bild, ο κύκλος του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει κλείσει μετά την οδυνηρή τους ήττα από την Μπράιτον. Παρά το γεγονός ότι ο Ολλανδός τεχνικός διατηρείται προσωρινά στη θέση του, η αποχώρησή του πριν από το καλοκαίρι θεωρείται δεδομένη, με τον Τσάμπι Αλόνσο να προβάλλει ως ο εκλεκτός για να τον διαδεχθεί.
Ο 44χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη διοίκηση των Reds. Αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, οι Γερμανοί αναφέρουν πως η συμφωνία για το καλοκαίρι είναι ουσιαστικά οριστική.
Ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Μάικλ Έντουαρντς, φαίνεται να έχει πολύ καλές σχέσεις με τον ατζέντη του Ισπανού κόουτς, Ινιάκι Ιμπάνιεθ, ο οποίος επιβεβαίωσε σε πηγές της Bild ότι η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τον φέρει στο «Άνφιλντ» μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
