Σύμφωνα με την Bild, ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της Λίβερπουλ, διαδεχόμενος τον Σλοτ σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους Reds.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Bild, ο κύκλος του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει κλείσει μετά την οδυνηρή τους ήττα από την Μπράιτον. Παρά το γεγονός ότι ο Ολλανδός τεχνικός διατηρείται προσωρινά στη θέση του, η αποχώρησή του πριν από το καλοκαίρι θεωρείται δεδομένη, με τον Τσάμπι Αλόνσο να προβάλλει ως ο εκλεκτός για να τον διαδεχθεί.

Ο 44χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη διοίκηση των Reds. Αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, οι Γερμανοί αναφέρουν πως η συμφωνία για το καλοκαίρι είναι ουσιαστικά οριστική.

Ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Μάικλ Έντουαρντς, φαίνεται να έχει πολύ καλές σχέσεις με τον ατζέντη του Ισπανού κόουτς, Ινιάκι Ιμπάνιεθ, ο οποίος επιβεβαίωσε σε πηγές της Bild ότι η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τον φέρει στο «Άνφιλντ» μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.