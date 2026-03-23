Κάραγκερ: «Ο Αρτέτα δεν χρωστάει τίποτα στον Κέπα, στους φιλάθλους της Άρσεναλ χρωστάει»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ επέκρινε την απόφαση του Μικέλ Αρτέτα να ξεκινήσει βασικό τον Κέπα στον τελικό του Carabao Cup.

Η Άρσεναλ ηττήθηκε χθες (22/03) στο «Wembley» από τη Μάντσεστερ Σίτι με 0-2 στο πλαίσιο του τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας, με «αρνητικό» πρωταγωνιστή της βραδιάς τον τερματοφύλακα των «κανονιέρηδων», Κέπα Αριζαμπαλάγκα, ο οποίος είχε μεγάλη ευθύνη και στα δύο γκολ του Ο΄Ραίλι και ειδικά στο πρώτο.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, μιλώντας στην εκπομπή του Sky Sports για την Premier League τάχθηκε κατά της επιλογής του Μικέλ Αρτέτα να ξεκινήσει βασικό τον Κέπα αντί του Νταβίντ Ράγια, χαρακτηρίζοντάς την ένα «δαπανηρό λάθος» που στέρησε από την Άρσεναλ την καλύτερη της ευκαιρία να τερματίσει μια εξαετή «ξηρασία» τροπαίων.

«Ο Μικέλ Αρτέτα δεν χρωστάει τίποτα στον Κέπα. Χρωστάει στους οπαδούς της Άρσεναλ την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να κερδίσουν το πρώτο τρόπαιο μετά από έξι χρόνια. Έχουν κερδίσει μονάχα ένα τρόπαιο σε εννέα χρόνια».

"Mikel Arteta owes NOTHING to Kepa..." 👀



Jamie Carragher on Mikel Arteta's decision to start Kepa Arrizabalaga in the Carabao Cup final. pic.twitter.com/1iZDaSp9wI — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 22, 2026

Ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ αναγνώρισε μεν ότι η εναλλαγή των τερματοφυλάκων στα εγχώρια κυπέλλα είναι υπερασπίσιμη, αλλά υποστήριξε ότι οι τελικοί απαιτούν εντελώς διαφορετικά πρότυπα.

«Ο Ντέιβιντ Ράγια δεν είναι απλώς ο πρώτος τερματοφύλακας, αναμφισβήτητα μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη της Άρσεναλ αυτή τη σεζόν, οπότε δεν αλλάζεις απλώς τον Νο. 1 με τον Νο. 2, αλλάζεις έναν από τους καλύτερους σου παίκτες όταν δεν έχεις κατακτήσει τίποτα με αυτήν την ομάδα».

Επίσης, έκανε σαφή διάκριση με τη χρήση του Τζέιμς Τράφορντ από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, σημειώνοντας ότι η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει τη διοργάνωση αρκετές φορές και αντιμετωπίζει πολύ λιγότερη πίεση στο θέμα των τροπάιων.

Πράγματι, ο Ράγια είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Premier League αυτή τη σεζόν, καταγράφοντας 15 clean sheets σε 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα κάτι που δείχνει όντως το πόσο σημαντική ήταν η απουσία του στον τελικό του Γουέμπλεϊ.