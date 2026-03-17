Η Άρσεναλ συνέχισε ακάθεκτη, νίκησε εύκολα 2-0 τη Λεβερκούζεν και προκρίθηκε στους «8» του Champions League, εκεί όπου θα βρει απέναντί της τη Σπόρτινγκ.

Συνέχισε απτόητη την πορεία της προς... όλους τους τίτλους η Άρσεναλ, που επικράτησε 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός έδρας και με συνολικό σκορ 3-1 πέρασε στα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά, ήταν κυριαρχική και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στις Ασπιρίνες Η ομάδα του Αρτέτα πίεσε ψηλά με το... καλησπέρα και δεν άφησε τους αντιπάλους της να δημιουργήσουν. Ωστόσο, το γκολ αργούσε να μπει, μιας και ο Μπλάσβιχ ήταν εντυπωσιακός στην εστία του. Δυο φορές ο Γκάμπριελ δεν μπόρεσε από στημένη φάση να σκοράρει, ο Μπεν Γουάιτ αστόχησε σε κενή εστία, ενώ χαμένες ευκαιρίες είχε και ο Τροσάρ. Μια φάση είχε η Λεβερκούζεν, με τον Γκριμάλντο να βρίσκεται σε θέση βολής, αλλά να αργεί και να κόβεται από τους αντιπάλους.

Όλα αυτά μέχρι το 36ο λεπτό. Η μπάλα έφτασε στον Έζε, ο Άγγλος γύρισε και με... φωτοβολίδα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Μπλάσβικ, πετυχαίνοντας με τον ωραιότερο τρόπο το πρώτο γκολ της καριέρας του στη διοργάνωση. Παράλληλα, έγινε μόλις ο δεύτερος Αγγλος παίκτης των Λονδρέζων μετά τον Γουόλκοτ που έβαλε γκολ στην Premier League, το League Cup, το FA Cup και το Champions League μέσα στην ίδια σεζόν. Οι βάσεις της πρόκρισης είχαν μπει και στην επανάληψη η Άρσεναλ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της. Πρωταγωνιστής ο Ράις, ο οποίος στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το 2-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι, οι Κανονιέρηδες παραμένουν ζωντανοί για όλα τα τρόπαια (!) καθώς είναι πρώτοι στην Premier League, έχουν περάσει στον τελικό του League Cup και μετέχουν στην οκτάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αλλά και του FA Cup!