Όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ.

Τη σεζόν 2024/25, η Λίβερπουλ κατέκτησε με άνεση τον τίτλο του πρωταθλητή στην Premier League όμως για πολύ καιρό, υπήρχε το άγχος της ανανέωσης του συμβολαίου του Μοχάμεντ Σαλάχ. Κάτι το οποίο εντέλει συνέβη τον Απρίλιο, δίχως κανείς να περιμένει ότι λιγότερο από έναν χρόνο μετά, ο Αιγύπτιος θα ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο!

Έχοντας περάσει μία δύσκολη χρονιά, ο Μο γνωστοποίησε την Τρίτη (24/3) την απόφασή του να φύγει από το Άνφιλντ, παρότι είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Κόκκινους. Και όπως αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θα φύγει όχι με μεταγραφή αλλά ως ελεύθερος από την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με τον τρόπο χειρισμού να θυμίζει εκείνον στην περίπτωση του Γιούργκεν Κλοπ δύο χρόνια πριν.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως πολλές ομάδες αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση του Αιγύπτιου σταρ, αν και για την ώρα ο ατζέντης του ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει αποφασιστεί για την επόμενη μέρα στην καριέρα του έμπειρου ποδοσφαιριστή, που αφήνει το Λίβερπουλ έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τους Κόκκινους.