Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ μέσω ενός βίντεο στα social media.

Μετά από εννέα χρόνια, ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα αφήσει το Άνφιλντ. Ο Αιγύπτιος σταρ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν και μάλιστα στους λογαριασμούς του στα social media δημοσιεύτηκε και το ανάλογο βίντεο. Σε αυτό, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αποχαιρετά τους Κόκκινους, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους οπαδούς του κλαμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «χάρη σε σας, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».

Αναλυτικά:

«Γεια σε όλους. Δυστυχώς, η μέρα έφτασε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αντίο μου, θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο βαθιά θα γίνονταν μέρος της ζωής μου αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι πάθος, ιστορία, πνεύμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λέξεις σε οποιονδήποτε εκτός κλαμπ.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κατακτήσαμε τους πιο σημαντικούς τίτλους και παλέψαμε μαζί μέσα στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος της ομάδας κατά τη διάρκεια της πορείας μου εδώ. Ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην. Και για τους οπαδούς... Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη μου που δείξατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου, σταθήκατε δίπλα μου στις πιο δύσκολες στιγμές, είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω και που θα έχω πάντοτε μαζί μου.

Το να φεύγεις δεν είναι ποτέ εύκολο, μου χαρίσατε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, θα είμαι πάντα ένας από σας, αυτή η ομάδα θα είναι για πάντα το σπίτι μου, για μένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ για όλα, χάρη σε εσάς, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».