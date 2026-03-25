Σαν σήμερα το μακρινό 1939, καταγράφηκε η μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία του Ολντ Τράφορντ, όμως δεν ήταν σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έχοντας ανοίξει πάνω από έναν αιώνα πριν, το 1910, το Ολντ Τράφορντ αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα ποδοσφαίρου παγκοσμίως, με μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχουν καταγραφεί εκεί.

Ωστόσο, μία από τις πιο ιστορικές ημέρες του Θεάτρου των Ονείρων, η οποία ήταν σαν σήμερα πριν από 87 ολόκληρα χρόνια, δεν είχε να κάνει με τους Κόκκινους Διαβόλους... Βλέπετε, στις 25 Μαρτίου 1939, λίγο πριν το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο Ολντ Τράφορντ συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο κοινό που είχε καταγραφεί ποτέ στο εν λόγω γήπεδο, για να παρακολουθήσει έναν αγώνα ανάμεσα σε Γουλβς και Γκρίμσμπι!

Τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 76.962 ανθρώπους, οι οποίοι θα έβλεπαν τους Λύκους να συντρίβουν με 5-0 τους Mariners και να παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup. Εκεί όπου θα έχαναν 4-1 από την Πόρτσμουθ στο Γουέμπλεϊ των σχεδόν 100.000 θεατών, στο τελευταίο προπολεμικό Κύπελλο Αγγλίας. Οι εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το γήπεδο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών τα επόμενα χρόνια θα... κουτσούρευαν τη χωρητικότητά του, με αποτέλεσμα αυτή να μειωθεί και να μην φτάσει ξανά στα επίπεδα του '39 - και η Γιουνάιτεντ να μην καταφέρει να σπάσει το ρεκόρ αυτό.

Τις επόμενες δεκαετίες, η χωρητικότητα θα έφτανε μέχρι και τις περίπου 44.000 κόσμο τη δεκαετία του '90, λόγω της κατάργησης κάθε τομέα ορθίων στα αγγλικά γήπεδα. Ο αριθμός θα αυξανόταν σταδιακά μέσω επεκτάσεων τα επόμενα χρόνια, με τις εργασίες του 2006 να το φτάνουν στις 76.212 θέσεις, κάτι που σήμαινε πως και πάλι, το ρεκόρ δεν θα μπορούσε να καταρριφθεί! Το μεγαλύτερο κοινό που θα προσέλκυε η Γιουνάιτεντ, θα ήταν εκείνο της 31ης Μαΐου 2007, όταν 76.098 άνθρωποι θα έβλεπαν την αναμέτρηση με την Μπλάκμπερν, με μονάχα 114 θέσεις να μένουν άδειες. Διάφορων ειδών εργασίες τα επόμενα χρόνια μείωσαν εκ νέου τη χωρητικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει τις 74.197 θέσεις...

Ρεκόρ στο γήπεδο της Σίτι!

Και ενώ το ρεκόρ προσέλευσης για αγώνα των Κόκκινων Διαβόλων στο Ολντ Τράφορντ είναι, όπως προαναφέρθηκε, 76.098, μπορεί να προσέξει κανείς πως το ρεκόρ ανεξαρτήτως γηπέδου για τον σύλλογο είναι μεγαλύτερο!

Βλέπετε, 81.962 οπαδοί είδαν από κοντά τη Γιουνάιτεντ να αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στις 17 Ιανουαρίου 1948, με το ματς ωστόσο να διεξάγεται στο Μέιν Ρόουντ, άλλοτε έδρα της μισητής συμπολίτισσας, Σίτι. Ο λόγος; Το Ολντ Τράφορντ δεν ήταν ακόμα σε θέση να φιλοξενήσει αγώνες, καθώς λάμβαναν ακόμα χώρα οι επισκευές για τις ζημιές που υπέστη το γήπεδο στον πόλεμο.

Ο σύλλογος πλήρωνε ενοίκιο 5.000 λιρών τον χρόνο συν ένα ποσοστό από τα εισιτήρια στους Cityzens, με τη μεγάλη επιστροφή στο σπίτι να πραγματοποιείται στις 24 Αυγούστου 1949, όταν λίγοι παραπάνω από 40.000 ανθρώπους είδαν την ομάδα τους να νικά 3-0 την Μπόλτον.