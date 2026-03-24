Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έχουν πάρει την απόφασή τους, αναφορικά με το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο.

Η δουλειά του Μάικλ Κάρικ στο τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζει σιγά σιγά να έχει πραγματικό αντίκτυπο και στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League, αφού ο σύλλογος βρίσκεται στην 3η θέση (55 βαθμοί), 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε του φετινού μαραθωνίου στο Νησί.

Ο άλλοτε σπουδαίος χαφ έχει καθίσει στον πάγκο των ''Red Devils'' σε 10 αγώνες, με τον απολογισμό να λέει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και μια ήττα, ήτοι 23 πόντοι, μια εξαιρετική συγκομιδή που υπό άλλες συνθήκες θα «έδειχνε» πρωταθλητισμό.

Πλέον, και με βάση τους αλγόριθμους που κάνουν τους σχετικούς υπολογισμούς, η Γιουνάιτεντ έχει κάτι παραπάνω από 85% πιθανότητες να τερματίσει σε θέση που δίνει εισιτήριο για το επόμενο Champions League, κάτι που φυσικά αποτελεί τον βασικό στόχο που έχει τεθεί στον 44χρονο τεχνικό. Και πιθανότατα, αν επιτευχθεί, θα του εξασφαλίσει την παρουσία και τη νέα σεζόν.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει πρόσφατο ρεπορτάζ του Sky Sports, που εξηγεί πως οι διοικούντες του κλαμπ δεν έχουν επικοινωνήσει με πιθανούς αντικαταστάτες, αφού βλέπουν την καλή δουλειά του Κάρικ. Τόμας Τούχελ και Κάρλο Αντσελότι, δυο πρόσωπα που άρεσαν, έχουν υπογράψει με Αγγλία και Βραζιλία αντίστοιχα, πράγμα που σημαίνει πως αν ο Κάρικ πετύχει τον στόχο της επιστροφής στα «αστέρια», θα επιβραβευτεί με μονιμοποίηση.

Για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει να βρεθεί στο προσκήνιο ένα όνομα ιδανικό, με κύρος, εμπειρία, παραστάσεις,έτσι ώστε να οδηγήσει την ομάδα στην...επόμενη ημέρα.