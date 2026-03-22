Ροντέο στην άφιξη της Σάντερλαντ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ: Μπουκάλια στο πούλμαν, υποδοχή στους οπαδούς

Απίστευτα σκηνικά σημειώθηκαν έξω από το γήπεδο της Νιούκαστλ, κατά την υποδοχή των παικτών της Σάντερλαντ, ενόψει του Tyne–Wear ντέρμπι.

Η Νιούκαστλ υποδέχεται σήμερα τη «μισητή» συμπολίτισσα της, Σάντερλαντ, ενόψει της 31ης αγωνιστικής της Premier League σε αυτό που είναι γνωστό ως το Tyne–Wear ντέρμπι.

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 14:00 (ώρα Ελλάδος), με την αποστολή των γηπεδούχων να φτάνει, ως είθισται, λίγές ώρες νωρίτερα. Όμως η άφιξη των «μαυρόγατων» στο «St. James Park» ήταν κάτι παραπάνω από επεισοδιακή...

Αρχικά το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς των «ανθρακορύχων», οι οποίοι πέταξαν μπουκάλια νερό, αλλά και κονσέρβες προς το όχημα του αγγλικού συλλόγου.

 

Ακόμη, ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα ένας οπαδός της Σάντερλαντ, να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλέυεται σε σοβαρή κατάσταση. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου πριν επιβαβαστεί στο ασθενοφόρο.

     

