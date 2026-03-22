Ροντέο στην άφιξη της Σάντερλαντ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ: Μπουκάλια στο πούλμαν, υποδοχή στους οπαδούς
Η Νιούκαστλ υποδέχεται σήμερα τη «μισητή» συμπολίτισσα της, Σάντερλαντ, ενόψει της 31ης αγωνιστικής της Premier League σε αυτό που είναι γνωστό ως το Tyne–Wear ντέρμπι.
Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 14:00 (ώρα Ελλάδος), με την αποστολή των γηπεδούχων να φτάνει, ως είθισται, λίγές ώρες νωρίτερα. Όμως η άφιξη των «μαυρόγατων» στο «St. James Park» ήταν κάτι παραπάνω από επεισοδιακή...
Sunderland bus being pelted with bottles and cans as it arrived at St James' Park… — Football Away Days (@FBAwayDays) March 22, 2026
🫣😬 pic.twitter.com/gQnMDCi2nh
Αρχικά το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς των «ανθρακορύχων», οι οποίοι πέταξαν μπουκάλια νερό, αλλά και κονσέρβες προς το όχημα του αγγλικού συλλόγου.
Sunderland fans en route to St James' Park today… — Football Away Days (@FBAwayDays) March 22, 2026
😬😆 pic.twitter.com/q8yQg86KMG https://t.co/n355Hr1G1o
Ακόμη, ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα ένας οπαδός της Σάντερλαντ, να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλέυεται σε σοβαρή κατάσταση. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου πριν επιβαβαστεί στο ασθενοφόρο.
🚨 Shocking scenes outside St James' Park. — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 22, 2026
Fights have broken out among fans, leaving one supporter in a serious condition.
CPR was administered on the spot before he was taken away by ambulance.
Not good at all. 🙏🏻 pic.twitter.com/aWwAWF1b0B
