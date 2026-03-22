Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι

Αγγλικά δημοσιεύματα, αναφέρουν το ενδεχόμενο αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «The Telegraph», το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στον «αέρα», με τις φήμες περί αποχώρησης του Ισπανού, να παίρνουν πλέον σάρκα και οστά.

Ο ίδιος φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα κάνει, αλλά υπάρχει κάποια λογική στις αναφορές ότι θα σκεφτεί πράγματα για το μέλλον του στο επερχόμενο διάλειμμα των εθνικών ομάδων και μετά τον τελικό του Κυπέλλου Carabao αυτή τη Κυριακή (22/03) όπου η Σίτι θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση αυτή τη σεζόν ότι ο 55χρονος τεχνικός θα αποχωρήσει μετά από μια δεκαετία στον πάγκο των «Πολιτών». Μέχρι πρόσφατα, αυτοί οι «θόρυβοι» προέρχονταν από πηγές εντός του συλλόγου, αν και απορρίπτονταν ως απλές εικασίες, όμως πλέον αποκτούν υπαρκτές πιθανότητες.

Ο Καταλανός προπονητής δεν θέλει καθόλου να φύγει από την ομάδα, όμως τόσο ο πρόεδρός, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, όσο και ο ιδιοκτήτης Σεΐχης Μανσούρ, βρίσκονται σε αμφιβολία σχετικά με το μέλλον του.

Πάντως, ο Γκουαρδιόλα πήρε την απόφαση να ανανεώσει το συμβόλαιό του την περασμένη σεζόν (μετά από μια σειρά ηττών), κατά το ταξίδι του στο Ντουμπάι, όπου συζήτησε το μέλλον του με τον Χαλντούν. Αλλά αυτή η απόφαση ελήφθη πολύ νωρίτερα από ό,τι τώρα (Νοέμβριος του 2024), επειδή βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, κάτι που δεν ισχύει στην αντίστοιχη περίπτωση φέτος.

Ένας άλλος παράγοντας σχετικά με την αργοπορία στην έλλειψη απόφαση είναι πως η Σίτι βρίσκεται στο τέλος της σεζόν και υπάρχουν ακόμη τρόπαια που μπορεί να κατακτηθούν, συμπεριλαμβανομένου του Λιγκ, αλλά και του FA Cup. Μπορεί η Σίτι να υπέστη έναν οδυνηρό αποκλεισμό από την Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, όμως υπάρχουν ακόμη δύο διαθέσιμα τρόπαια να κατακτηθούν.