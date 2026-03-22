Γκουαρδιόλα: Από πολλές απόψεις είμαστε μία εξαιρετική ομάδα»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ομάδα του πριν τον μεγαλό τελικό του Carabao Cup κόντρα στην Άρσεναλ.

Ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία κρίνεται σήμερα! Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι θα αναμετρηθούν το απόγευμα της Κυριακής στο «Wembley» (22/03, 18:30) στο πλαίσιο του τελικού του League Cup.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και μάλιστα τόνισε πως πιστεύει ότι η ομάδα του είναι κοντά στην επιστροφή της στο «κορυφαίο» επίπεδο, παρά τον αποκλεισμό της στο Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Έχω την αίσθηση ότι σε πολλά πράγματα είμαστε ακριβώς εκεί που πρέπει, έτοιμοι να... ανθίσουμε. Σε άλλα πράγματα χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο για να τα συνειδητοποιήσουμε, και για να συνειδητοποιήσουν και οι παίκτες το τι χρειαζόμαστε για να είμαστε μια δυνατή ομάδα, αλλά στα περισσότερα πράγματα είμαστε κοντά».

Ο Καταλανός τεχνικός συνέκρινε επίσης την περασμένη σεζόν με την τρέχουσα, τονίζοντας πως η περσινή χρονιά δεν ήταν πετυχημένη, ακόμη και αν η Σίτι κατάφερνε εν τέλει να κατακτήσει κάποιον τίτλο.

«Την περασμένη σεζόν φτάσαμε στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Κρίσταλ Πάλας. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά υπήρχαν πολλά πράγματα στο παρασκήνιο που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε και η σεζόν δεν ήταν καλή. Ακόμα κι αν είχαμε κερδίσει την Κρίσταλ Πάλας, η σεζόν δεν ήταν καλή. Συνέβησαν πολλά πράγματα που δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι μια ομάδα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί φέτος, αλλά αυτή η σεζόν είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής».

«Τα άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, ίσως για το είδος των παικτών που έχουμε, είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε συνεπείς για 11 μήνες σε σημαντικά παιχνίδια. Το χάσμα είναι μικρό, αλλά από πολλές απόψεις είμαστε μια εξαιρετική ομάδα».