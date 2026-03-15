Ο Μπάμπης Κωστούλας έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής και ένας ρεπόρτερ της Μπράιτον ανέφερε τι του απάντησε ο προπονητής των «γλάρων».

Η Μπράιτον έφυγε από την έδρα της Σάντερλαντ με τους τρεις βαθμούς καθώς επικράτησε με 1-0 και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη σε τέσσερα παιχνίδια, σκαρφαλώνοντας την βαθμολογία της Premier League.

Ωστόσο ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Μπάμπης Κωστούλας, προκαλώντας ερωτηματικά στις τάξεις των φίλων της Μπράιτον καθώς ο Έλληνας φορ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Ο ρεπόρτερ της ομάδας, Μπράιαν Όουεν ρώτησε τον προπονητή της ομάδας, Φάμπιαν Χιουρτσέλερ στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι με τη Σάντερλαντ και ο ίδιος απάντησε τον λόγο που ο διεθνής επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής με την Άρσεναλ την προηγούμενη αγωνιστική.

«Δεν ήταν μια απόφαση εναντίον του Μπάμπη, ήταν μια απόφαση που αφορούσε τους άλλους παίκτες. Αύριο θα υπάρξει μια νέα ευκαιρία για αυτόν για να μπει στην ομάδα και να δείξει ότι έμαθε από αυτά που έγιναν πριν το ματς με την Άρσεναλ». Παράλληλα ανέφερε ατάκες όπως: «Όλοι πρέπει να δείχνουν τον καλύτερο τους εαυτό κάθε μέρα» ή «Όλοι πρέπει να προπονούνται κάθε μέρα στο υψηλότερο επίπεδο».