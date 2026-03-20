Οι μακρινές εκτελέσεις πλαγίων άουτ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην Premier League και πλέον αποτελούν «όπλο» για σκοράρισμα.

Πολύ μεγάλη και έντονη είναι η συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό στην Premier League, αναφορικά με τον χρόνο παιχνιδιού που «χάνεται», όταν οι ομάδες ετοιμάζονται να εκτελέσουν ένα πλάγιο άουτ.

Όχι μόνο η Άρσεναλ, η οποία γενικότερα κατηγορείται για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις στημένες φάσεις, αλλά γενικότερα οι περισσότερες ομάδες στο Νησί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτή την τακτική.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα νούμερα που παρουσιάζει η Opta, η οποία μας δείχνει πως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025-2026), εκτελούνται ανά ματς σχεδόν 4 long throws, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Συνολικά, μόνο αυτή τη σεζόν, έχουμε δει 1179 εκτελέσεις, από τις οποίες προέκυψαν 24 γκολ, 10 παραπάνω από ότι την περίοδο 2024-2025. Δηλαδή, ένα γκολ ανά 49.1 προσπάθειες ή αν θέλετε, ανά 12.5 αγώνες (έχουν γίνει 301 ματς).

Η δραματική αυτή αύξηση βρίσκει την Μπρέντφορντ «βασίλισσα των πλαγίων», αφού έχει βρει δίχτυα 5 φορές με τέτοιον τρόπο, με τις Μπόρνμουθ, Κρίσταλ Πάλας και Σάντερλαντ να έχουν 3.

Είναι τελικά χάσιμο χρόνου;

Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου, στη φετινή Premier League «χάνονται» 10 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα σε κάθε αναμέτρηση, έτσι ώστε να εκτελεστούν τα πλάγια άουτ, αριθμός αυξημένος σχεδόν κατά δυο λεπτά συγκριτικά με πέρυσι (8 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα). Υπάρχουν βέβαια και αγώνες όπου πέρασαν περισσότερα από 15 λεπτά για εκτελέσεις, όμως αυτές ενδέχεται να επηρεάστηκαν από τραυματισμούς, ελέγχους VAR ή αλλαγές.

Τα γκολ σε open play έχουν μειωθεί στο 1.7 ανά ματς, το μικρότερο νούμερο από τη σεζόν 2009-2010, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει πέσει και η συνολική παραγωγικότητα, αφού δίνεται έμφαση στις στημένες φάσεις και τα πλάγια άουτ.

Οι προπονητές και τα αρμόδια τεχνικά τιμ δίνουν πλέον μεγάλη βάση στην «εκμάθηση» αυτής της συνθήκης, κάτι που ναι μεν δείχνει πως φέρνει αποτέλεσμα, αλλά μειώνει το θέαμα και τη γενικότερη ομορφιά του παιχνιδιού. Τη δεδομένη στιγμή, οι μακρινές εκτελέσεις πλαγίων άουτ δίνουν λύση στο σκοράρισμα, όμως παράλληλα δείχνουν να είναι περισσότερο πρόβλημα, αφού ο καθαρός χρόνος των ματς και η παραγωγικότητα μειώνονται αισθητά. Και οι ομάδες μόλις μπήκαν σε αυτό το τρυπάκι...