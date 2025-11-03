Premier League: Πως τα πλάγια γίνονται... κόρνερ και απειλούν περισσότερο από ποτέ!

Η μόδα με τις... δυνατές εκτελέσεις πλαγίων άουτ έχει επιστρέψει για τα καλά στην καθημερινότητα της Premier League και πλέον παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο παιχνιδιού, όντας πραγματική απειλή για τον αντίπαλο.

Βρισκόμαστε αισίως στο φινάλε της 10ης αγωνιστικής της Premier League, κάτι που σημαίνει πως έχει παιχθεί το 1/3 των αγώνων της σεζόν (2025-2026), οπότε τα έως τώρα δείγματα που έχουμε στα χέρια μας, αποτελούν στοιχεία που μας δείχνουν πως... κινούνται τα πράγματα.

Ένα από αυτά, είναι η επαναφορά στη... μόδα, των μακρινών εκτελέσεων στα πλάγια άουτ. Μιας κατάστασης που στο παρελθόν είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, με τους δυνατότερους από κάθε ομάδα ποδοσφαιριστές να αναλαμβάνουν την εκτέλεση και να μετατρέπουν το πλάγιο σε κόρνερ, κάνοντάς το πραγματική απειλή για τις αντίπαλες άμυνες. Την τρέχουσα περίοδο ωστόσο, αυτή η τάση έχει «εκτοξευθεί».

Η απότομη άνοδος

Τα πλάγια αποτελούσαν ανέκαθεν έναν τρόπο απειλής, χωρίς ωστόσο να είναι το κύριο μέσο αυτής. Στο σήμερα πάντως, και με βάση τα επίσημα στοιχεία της Premier League, μέχρι και την 9η αγωνιστική, και οι 20 σύλλογοι επιχείρησαν τουλάχιστον 3 φορές να εκτελέσουν δυνατά ένα πλάγιο από απόσταση 20 μέτρων ή μεγαλύτερη από την αντίπαλη περιοχή.

Βάσει των metrics, αυτό έχει οδηγήσει σε έναν μέσο όρο 3,99 μακρινών «βολών» ανά αγώνα, μια εκπληκτική αύξηση 162% σε σχέση με το 1,52 ανά 90' συναντήσαμε την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2024-2025). Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο, είναι το γεγονός πως ήδη την τρέχουσα σεζόν έχουμε δει περισσότερες τέτοιες εκτελέσεις, από όσες συνέβησαν συνολικά τη χρονιά της πανδημίας του Covid-19 (2020-2021).

Ποιες ομάδες έχουν γίνει... master

Είναι ευρέως γνωστό πως η Άρσεναλ έχει προσλάβει ειδικό προπονητή για τις εκτελέσεις στατικών φάσεων, κάτι που έχει φέρει αποτέλεσμα, καθώς η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα σκοράρει περισσότερο από κάθε άλλη μέσω κόρνερ. Όμως η «τέχνη» των δυνατών εκτελέσεων στα πλάγια άουτ φαίνεται να ανήκει στις λεγόμενες «μικρομεσαίες» ομάδες της λίγκας.

Για παράδειγμα η Μπρέντφορντ, φιγουράρει (σσ τα νούμερα είναι μέχρι και την 9η αγωνιστική) στην κορυφή της σχετικής λίστας με τις περισσότερες εκτελέσεις προς την αντίπαλη περιοχή, έχοντας 47. Μάικλ Καγιόντ, Ματίας Γένσεν και Κέβιν Σάντε είναι οι... πρωτεργάτες για το σύνολο του Κιθ Άντριους, ενώ από κοντά βρίσκονται οι Κρίσταλ Πάλας (38), Σάντερλαντ (33) και Μπόρνμουθ (30).

Το στοιχείο αυτό δεν απουσιάζει και από το παιχνίδι των Λονδρέζων, με την Τότεναμ να έχει 27 εκτελέσεις και την Άρσεναλ 22. Αντίθετα, Λίβερπουλ (4), Τσέλσι (3) και Μάντσεστερ Σίτι (3) αρνούνται μέχρι στιγμής να το εντάξουν στη φιλοσοφία τους.

The media agenda against Arsenal absolutely stinks.



Arsenal not even top five in the Premier League for long throws this season and we the poster child for long throws pic.twitter.com/FbnYIuqfZC — Egal (@EGTVEgal) November 1, 2025

Υπάρχει πραγματική απειλή από τα πλάγια άουτ;

Και ερχόμαστε στην ουσία των πραγμάτων. Υπάρχει όντως πραγματική απειλή για τις άμυνες, από τις μακρινές, δυνατές εκτελέσεις των πλαγίων άουτ;, Η απάντηση είναι σαφής. Ναι. Και αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δίνει η κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Η Κρίσταλ Πάλας έχει καταφέρει να βρει φάση (σουτ, κεφαλιά ή γενικότερα απειλή) σε 18 από τις 38 εκτελέσεις πλαγίου, με τα XGoals της να είναι στο 2.03.

Μια λιγότερη τελική έχει προκύψει για την Μπρέντφορντ (17), ενώ διψήφιο αριθμό έχουν «πιάσει» Σάντερλαντ (11) και Μπόρνμουθ (10), με τα αναμενόμενα γκολ να είναι στο 1.53 (Μπρέντφορντ, Σάντερλαντ) και 0.99 (Μπόρνμουθ) αντίστοιχα. Όταν λοιπόν φτάνεις να έχεις δύο, στην περίπτωση της ομάδας του Όλιβερ Γκλάσνερ, ή έστω και μια, στην περίπτωση των «Κερασιών» καθαρή ευκαιρία για γκολ από ένα... πλάγιο, τότε όντως, υπάρχει απειλή με αυτή τη μέθοδο.

Απειλή μεν, «σπατάλη» χρόνου δε

Καλά όλα τα παραπάνω, ωστόσο αυτή η νέα τάση έχει φέρει και μείωση στον πραγματικό χρόνο του παιχνιδιού. Προκειμένου να «φτιάξουν» καλή συνθήκη, οι ομάδες ξοδεύουν αρκετό χρόνο για την εκτέλεση ενός πλαγίου. Από την αλλαγή ή το σκούπισμα της μπάλας (για να μην γλιστράει), έως τη φόρα και την δυνατή εκτέλεση, τα δευτερόλεπτα που «χαλάνε» τα κλαμπ έχουν -επίσης- αυξηθεί κατά πολύ.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της 30ης Αυγούστου μεταξύ Τότεναμ και Μπόρνμουθ (0-1), οι γηπεδούχοι ξόδεψαν σχεδόν 11 ολόκληρα λεπτά του αγώνα για εκτελέσεις πλαγίων (10:54') συγκεκριμένα, κάτι που μας δίνει μέσο όρο 26.2 δευτερολέπτων ανά εκτέλεση. Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, καθώς το σύνολο του Τόμας Φρανκ το επανέλαβε τον Οκτώβριο (19/10) απέναντι στην Άστον Βίλα, «χρησιμοποιώντας» 10:40' για να επαναφέρει την μπάλα από την πλάγια γραμμή.

Η δεύτερη ομάδα που έχει ξεπεράσει το δεκάλεπτο είναι η Μπρέντφορντ με 10:35', ενώ στο παιχνίδι με τη Νιουκάστλ, η Άρσεναλ χρειάστηκε σχεδόν 9.5 λεπτά (9:28') για τις δικές της εκτελέσεις, ψάχνοντας την καλύτερη συνθήκη.

Average delay time before throw-ins in the Premier League this season.



~ @TheAthleticFC pic.twitter.com/WbztD1YUlc — Vince™ (@Blue_Footy) October 29, 2025

Λένε πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, και αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των πλαγίων άουτ, με τους συλλόγους να επιλέγουν τη... σπατάλη χρόνου, με σκοπό την πιθανή αύξηση της απειλής. Ο κόσμος πληρώνει για το θέαμα, όμως σε αρκετές των περιπτώσεων βλέπει την μπάλα στην... αγκαλιά των ποδοσφαιριστών, και τα προπονητικά σταφ να δίνουν οδηγίες.